Coronavirus: Roskilde Dyrskue holder vejret og kører videre

- Indtil videre forventer vi at afholde Roskilde Dyrskue 2020. Der er stadig næsten tre måneder til afviklingen, og vi håber på, at coronavirus er drevet over på det tidspunkt, samt at diverse restriktioner på forsamlinger derfor ikke vil gælde i juni måned, lyder det i en pressemeddelelse fra dyrskuets sekretariatschef Charlotte Frimer Petersen.

Tilmeldingerne er lige nu åben for udstillere af både dyr, maskiner og fødevarer. For hestene lukker tilmeldingen 1. april, mens den for de resterende dyr lukker 1. maj.

(Se tilmeldingssiden på dyrskuets hjemmeside for heste, køer og andre dyr her. og for maskin, erhvervs- og fødevare-udstillere på "Spisekammeret" her.)