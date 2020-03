Send til din ven. X Artiklen: Coronavirus: Kommende arrangementer der er blevet aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronavirus: Kommende arrangementer der er blevet aflyst

Sjælland - 13. marts 2020 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her finder du en liste over de arrangementer ud over Nord-, Syd-, Øst- og Vestsjælland, som er blevet aflyst i forbindelse med udbredelsen af Corona-virus. Hvis man er bekendt med et arrangement, der skal nævnes her, send gerne en mail til sndk@sn.dk med arrangementet, dato og sted Listen er lavet efter dato.

13. - 19. marts Kalundborg: Kalundborg Biblioteker aflyser alle arrangementer foreløbig frem til 1. april. Hele Danmark: Kirkeministeriet har udsendt pressemeddelelse om, at de næste to uger er alle gudstjenester i folkekirken aflyst. Faxe: Både Haslev Bio og Biografen Kanten lukker ned og aflyser alt de næste 14 dage. Albertslund: MusikTeatret meddeler at indtil videre er alt aflyst til 25. marts. Sorø: Vores redaktion i Sorø har samlet en del aflysninger her Halsnæs: Vores redaktion i Halsnæs har samlet en del aflysninger her. Allerød: Allerød Bio lukker midlertidigt for alle forestillinger fra 13. til og med 29. marts. Egedal: Også her er der samlet en del aflysninger i den kommende tid på siden her Holbæk: På grund af corona-restriktioner bliver det ikke muligt for alle at deltage ved Kim Alrings begravelse fredag den 13.3 klokken 12.30 i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk. Holbæk: Kulturbiografen Frysehuset lukker og aflyser alle forestillinger med øjeblikkelig virkning og foreløbigt frem til og med fredag d. 27/3. DBU Sjælland, som er arrangør af alle rækker fra sjællandsserien og nedefter, aflyst alle turnerings- og træningskampe resten af marts. Museum Vestsjælland holder med virkning fra torsdag d. 12. marts 2020 alle museets afdelinger lukket foreløbig til og med mandag den 30. marts 2020 Lyngby-Taarbæk: Få et oversigt over aflyste arrangementer her Alle fodboldkampe i Superligaen, 1. og 2. division er aflyst i de næste to uger. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse. Allerød: Allerød Nyt prøver her at give et overblik over aflysninger Hvidovre: Hvidovre Kommunes strategi for at mindske smittespredning af coronavirus, aflyser kommunen alle arrangementer fra den 11. marts til og med den 25. marts. Slagelse: Coronavirus rammer også Vestsjællands Teaterkreds, hvor man foreløbig har aflyst La Traviata lørdag 14. marts 2020 og Elverhøj onsdag 18. og 20. marts. Faxe: Alle offentlige borgerarrangementer er aflyst resten af marts måned, oplyser Faxe Kommune på deres hjemmeside onsdag eftermiddag. Håndbold: Dansk Håndbold Forbund aflyser »alle kampe, stævner og arrangementer for alle rækker fra liga og nedefter« med øjeblikkelig virkning og »foreløbigt i 14 dage«. Kalundborg: Odsherred Teaters turné med musik-­forestillingen »Når alt kommer til alt« til Kalundborgs forsamlingshuse er aflyst. Lyngby-Taarbæk: Stadsbibliotekets Faglitterær festival (12.-22. marts 2020) og andre arrangementer på biblioteket er aflyst frem til 15. april. Odsherred: Odsherred Teaters planlagte lokal-premiere på musik-forestillingen »Når alt kommer til alt« i Nykøbing Sjælland, fredag den 13. marts, er aflyst Kalundborg: Den store gymnasiefest på Kalundborg Gymnasium fredag den 13. marts. Halsnæs: Gjethuset har været tvunget til en aflysning på fredag 13. marts som en inddirekte følge af situationen. Således er jazzjamsession med Musikstøberiet aflyst. Egedal: HØJ Håndbold aflyser det planlagte Kandis-fest på fredag den 13.marts i Ølstykkehallen. Det bliver rykket til den 21. august. Frederikssund: Frederikssund Sangforenings dobbel-koncert mere end 150-årige mandskor og Vindingekoret fra Vestsjælland søndag den 15. marts aflyst. Køge: »Kunst, Design & Kreativ messen i Køge Hallerne den 15. marts er aflyst Slagelse: Koncerten med Sigurd Barrett og Copenhagen Phil og Flakkebjerg Skoles orkester i morgen fredag den 13. marts klokken 17 i Storebæltshallen er aflyst som følge smittefaren med coronavirus. Mårsø: Mårsø Aktive Center aflyser “Kanonfest” med spisning og underholdning på fredag den 13. marts. Gribskov: Børnedisko i Gribskov Kultursal fredag den 13. marts er aflyst Sorø: Klimastrejke, der skulle have fundet sted fredag den 13. marts er aflyst Faxe: Livstilsmessen i Faxe Sundhedscenter lørdag den 14. marts. Sorø: Forårets store gymnastikopvisning i Sorø Hallen den 14. og 15. marts. Stevns: Strøby Amatørteater aflyser næste weekends tre opførelser af forestillingen: Søn af en sørøver. Sorø: Koncerten med Sigurd Barrett og Copenhagen Phil samt elever fra Sorø Musiske Skole, der skulle have været gennemført torsdag aften fra klokken 19.00 i Sorø Hallen, er aflyst. Rudersdal: BevægelsesAkademi (RuBA) aflyser weekendens bevægelses- og dansshow med over 400 tilmeldte børn og unge i alderen 2-20 år Slagelse: Omkring 2500 gymnaster og publikummer skulle lørdag den 14. have været samlet til årets store forårsopvisning i Antvorskovhallen, men det bliver der ikke noget af. Næstved: Alle DGI’s idrætsarrangementer og stævner, hvor der er over 1.000 tilstede, aflyses. Det betyder desværre, at DGI aflyser gymnastikforårsopvisningerne i Arena Næstved lørdag d. 14. og søndag d. 15. marts.” Kalundborg: Røsnetværk aflyser arrangementet "Det store kageorgie", som skulle have været holdt i Røsnæs Forsamlingshus søndag den 15. marts. Køge: Køge Handel aflyser Forårsbanko den 18. marts. Frederikssund: Jørlunde menighedsråd aflyser sit menighedsmøde onsdag den 18. marts. Holbæk: Holbæk Lungekor aflyser sin fællessang i den store mødesal på Holbæk Bibliotek onsdag den 18. marts. Næstved: Foredrag med havemanden Ib Nielsen, Markas Have, onsdag den 18.marts i Cafeen, Munkebocentret er aflyst Egedal: Ganløse Musikforening og Ganløse Bylaug udskyder sin livekoncert og litteraturoplæsning »Livet og lyset« fredag den 19. marts til senere.

20. - 21. marts Kalundborg: Kalundborg Biblioteker aflyser alle arrangementer foreløbig frem til 1. april. Odsherred: Fredag den 20. marts skulle VW Odsherred i Nykøbing have afholdt farvel-reception for regnskabschef Lisbeth Westi Kalundborg: Odsherred Teaters turné med musik-­forestillingen »Når alt kommer til alt« til Kalundborgs forsamlingshuse er aflyst. Hillerød: Flere af udstillerne til Hillerød Kunstdage den 20-22. marts. Hillerød: Hillerød Kunstdage 20.-22.marts er blevet aflyst Ølstykke: Ølstykke Gymnastikforening aflyser sin forårsopvisning lørdag den 21. marts. Ganløse: Ganløse Gymnastik aflyser sin forårsopvisning lørdag den 21. marts, der arbejdes på at finde alternativ dato. Kalundborg: Vandets Dag lørdag den 21. marts er aflyst oplyser Kalundborg Forsyning. Den planlagte Vandbar på Solskinspladsen bliver derfor ikke åbnet, ligesom Forsyningen ikke lukker op for de mange besøgende. Vandets Dag, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, som igen kommer på programmet næste år i marts. Slagelse: I Marievang IF havde man indtil i går formiddag regner med at gennemføre opvisningen 21. marts med den restriktion, at folk der havde været i risikoområder og var hjemvendt efter 7. marts, ikke måtte deltage. Men tirsdag formiddag blev det besluttet at aflyse opvisningen. Kalundborg: Hovedbestyrelsen i TGU (Tømmerup Gymnastik og Ungdomsforening) har på ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at udskyde gymnastikopvisningen, som skulle være holdt lørdag den 21. marts. Frederikssund: Foredrag med skuespillerinden Lone Hertz s i Islebjerg Kirke fredag den 20. marts er aflyst Kalundborg: Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling aflyser indtil videre de møder for mænd med prostatakræft, som hver mandag bliver holdt på Aktivitetscenter Munkesøen. Ringsted: Hip Hop Unite Denmark har besluttet at følge regeringens anbefaling, og Hip Hop Unite Denmark den 21. marts 2020 er desværre udsat på ubestemt tid. Høng: Høng Gymnastikforening udskyder deres opvisning. Den skulle have været afholdt den 21. marts, men er nu flyttet til den 19. april.

26. marts - 9. april Frederikssund: Den 26. udgave af Grevinde Dannerløbet, som Hjerteforeningens Motionsklub skulle have afholdt søndag den 29. marts i Jægerspris, er aflyst på grund af frygten for spredning af corona-virus. Kalundborg: Odsherred Teaters turné med musik-­forestillingen »Når alt kommer til alt« til Kalundborgs forsamlingshuse er aflyst.

Slagelse: Slagelse Guld i Spar Nord Arena Slagelse fredag den 27. marts. Vestegnen: Den store foreningsfest "Aktiv" den 27. marts Holbæk: I Boxen på Østre Havnevej skulle musikeren og komponisten Jakob Sveistrup efter planen have givet koncert den 27. marts, men koncerten er udsat til senere. Udby: Fredag den 27. marts aflyses påskebørnekirken Udby Kirke. Allerød: Det planlagte byttemarked på Allerød Bibliotek 28. marts er aflyst. Halsnæs: Hundested Gymnastik & Fitness aflyser deres opvisning 29. marts Helsingør: Helsingør Kommune og dermed også bibliotekerne aflyser alle arrangementer og faste begivenheder i marts. Fredensborg: Børnejazz Fredensborg's kommende koncert den 29. marts med Casper Mikkelsens Dejlige JazzBand er aflyst Hørsholm: Musikskolens traditionsrige forårskoncert i Trommen den 31. marts bliver ikke til noget.

Rødovre: Den planlagte afskedsreception for Rødovre Kommunes afgående borgmester, Erik Nielsen, som skulle finde sted den 3. april, er blevet aflyst. Holbæk: Klima Påskemarch med start i Holbæk den 9. april er aflyst Allerød: Allerød Bibliotek aflyser og udskyder alle sine planlagte arrangementer i marts og april måned. Rudersdal: Bistrup Kirkes arrangementer i den kommende tid er blevet aflyst. Kalundborg: Danish Outdoor Festival 2020 der i slutningen af april skulle have været afholdt ved Fugledegård ved Tissø er blevet aflyst

Senest opdateret 13.3.2020 - klokken 8.00

