Hos Næstved Flisecenter har privatkunder mulighed for at bestille en vare på mail, telefon, Messenger eller via webshop, og så enten afhente hos Næstved Flisecenter, hvor medarbejderne kommer ud med varen til dem på P-pladsen (click & collect), eller privatkunderne kan få det leveret hjem direkte. Disse løsninger har bevirket, at salget til privatkunder kun er faldet 10-15 procent under coronakrisen. Foto: Næstved Flisecenter

Coronakrisen sætter fart på den digitale omstilling

Sjælland - 01. februar 2021

Af Anders Spanggaard Der bliver udfoldet store bestræbelser og udvist megen kreativitet i de danske virksomheder i disse uger for at finde en vej gennem coronakrisen.

Næstved Flisecenter sælger til både private og til erhvervskunder. De åbnede en webshop i slutningen af sidste år. Det betyder, at de har kunnet holde skindet nogenlunde på næsen, selv om der blev lukket helt ned i forbindelse med de seneste restriktioner.

Næstved Flisecenter leverer både til private og byggepladser, og omstillingen til digitalt salg er gået over al forventning.

- Vort projektsalg til byggepladser er uændret, da byggeriet jo bare kører derudad, og salget til privatkunder er kun faldet med 10-15 procent. Vi har derfor ikke haft behov for at sende ansatte hjem eller modtage hjælpepakker, lyder det fra Ronni Nielsen, projekt sales manager hos Næstved Flisecenter.

Baggrunden for succesen er en webshop, Næstved Flisecenter åbnede i efteråret 2020. I den forbindelse har virksomheden fået god hjælp af DI (Dansk Industri). Herfra fortæller branchedirektør for DI Handel, Sidsel Dyrholm Holst, at man holder mange kurser, som i denne tid naturligvis afvikles digitalt som webinarer, for at klæde virksomhederne på til at starte eller styrke deres salg på nettet.

- Det er en svær tid for mange virksomheder. Men det gode er, at det også har sat gang i virksomhedernes omstilling til e-handel, mener Sidsel Dyrholm Holst.

Se og mærke Hos DI har man stor gavn og glæde af, at nogle af de virksomheder, som allerede har gjort sig nogle erfaringer med digitale handelsløsninger, stiller sig til rådighed og hjælper med at inspirere de virksomheder, som kun har begrænset erfaring med digitalt salg.

Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør for DI Handel, understreger, at selv om webshops, click & collect og andre digetale løsninger for mange virksomheder er et godt rygstød i denne tid, hvor størstedelen af detailhandelen er lukket ned på grund af coronakrisen, kan det på ingen måde opveje tabet af forretningernes normale omsætning.

Næstved Flisecenter er blandt dem, der har klaret sig bedst. Det kan skyldes, at privatkunder har mulighed for at bestille en vare på mail, telefon, Messenger eller via webshop, og så enten afhente hos Næstved Flisecenter, hvor medarbejderne kommer ud med varen til dem på P-pladsen (click & collect), eller privatkunderne kan få det leveret hjem direkte.

- Vi overholder alle regler med afspritning, holder afstand og så videre. Ifølge reglerne må vi faktisk godt tage ud til kunderne og vise fliser frem, men vi gør det ikke, fordi vi ønsker at holde os til det helt sikre både for kundernes og medarbejdernes skyld, forklarer Ronni Nielsen, projekt sales manager hos Næstved Flisecenter.

I stedet for at tage ud til kunderne, sender Næstved Flisecenter mange prøver ud til folk, så de på den måde får mulighed for at se og røre fliserne.

Sidsel Dyrholm Holst supplerer med, at nogle produkter er man simpelthen nødt til at kunne se og prøve, før man kan foretage et køb. Det gælder eksempelvis for køkkener, cykler og biler.

- Vi er derfor i tæt dialog med myndighederne omkring muligheden for at åbne op for kundemøder i butikken, der er booket på forhånd.

Sidsel Dyrholm Holst glæder sig over, at der under coronakrisen er fundet mange innovative løsninger, der også kan bruges på den anden side af krisen.

- Krisen bevirker, at der virkelig er blevet sat turbo på den digitale omstilling. Innovationsgraden er stor. Det er meget positivt, lyder det fra branchedirektøren for DI Handel.