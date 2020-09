Selv om det kan se sådan ud, er det ikke altid idel lykke at flytte hjemmefra. 40 procent af de unge ender med at flytte hjem igen til deres forældre. Foto: Alka Forsikring Foto: Anna Bizon

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen giver flere boomerang-børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen giver flere boomerang-børn

Sjælland - 08. september 2020 kl. 08:17 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark: Rekordmange unge i år tager plads i auditorierne på landets læreanstalter som nye studerende. Næsten 70.000 ansøgere har i år fået tilbudt en plads på en videregående uddannelse, og dermed overgår 2020 det hidtidige rekordår 2016 med 3086 flere ansøgere. Det kan resultere i flere af de såkaldte boomerang-børn.

På grund af coronakrisen var det forventet, at flere ville søge ind på en uddannelse. Planer om sabbatår, dannelsesrejse, udveksling eller job i hårdtprøvede brancher som restauration eller turisme, er for mange unges vedkommende blevet sløjfet. At mange unge har omstillet sig og valgt uddannelsesvejen, er naturligvis glædeligt, men i denne ekstraordinære situation kan det også skabe problemer for nogle unge, lyder det fra Alka Forsikring.

- Det er vores erfaring, at de unge, der ikke er godt forberedt på at flytte hjemmefra og skulle bo selv for sig selv, godt kan havne i en svær situation, der i sidste ende vil betyde, at de flytter hjem til deres forældre igen. Flere end 30.000 unge ender hvert år med at flytte tilbage til deres forældre, og den tendens er stigende. De pludseligt ændrede planer som følge af coronakrisen kan have en bagside, der vil betyde, at unge flytter hjem igen, fordi de måske ikke er helt klar eller godt nok forberedt til at starte på en videregående uddannelse, siger Frederik Søgaard, der er direktør i Alka Forsikring.

Faktisk er antallet af unge, der flytter hjem til forældrene igen steget med 12 procent, så det nu er over 40 procent, der ender med at flytte tilbage til deres forældre. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Manglende overblik Ofte skyldes returen til barndomshjemmet økonomiske årsager, og det er sjældent med god vilje, at de unge flytter tilbage under samme tag som forældrene.

- Boomerangflytninger sker oftere og oftere, og det er hovedsageligt fordi, at de unge ikke har overblik over deres økonomi. Vi lærer de unge at lave mad og vaske tøj, men vi lærer dem ikke at styre deres økonomi, siger Frederik Søgaard.

Han bakkes op i det synspunkt af Karen Lumholt, talsperson i Familiepolitisk Netværk, som har skrevet flere bøger om børn og unge. Hun mener, det er vigtigt, at de unge lærer at lægge et budget, før de flytter hjemmefra.

- Det er en opgave, forældrene bør tage på sig, siger Karen Lumholt.

Hun tilføjer, at de unges opvækst i daginstitutioner og skoler, hvor de er sammen med mange børn på deres egen alder men ret få voksne, spiller en vigtig rolle i, at begrebet boomerang-børn er opstået.

- Den generation, som nu er i begyndelsen af 20'erne, har generelt et virkelig godt forhold til deres forældre og taler meget med dem. Men de taler ikke meget med andre voksne, så de har ikke mange rollemodeller på, hvordan man holder styr på sine penge og andre praktiske ting, end vi havde, forklarer Karen Lumholt.

Når du flytter hjemmefra skal du ofte selv betale for din telefon, internet, tv og forsikringer. Det løber alt sammen op, så du har brug for at få et overblik over, hvor meget du skal tjene for også at have råd til noget af det sjove.

-Mange unge ved ikke, hvor meget det reelt koster at bo ude. Så det er vigtigt, at man holder orden og skaber overblik over sin økonomi, så man ved, hvor mange penge man har, påpeger Karen Lumholt.

Leve på en sten - Men når det er sagt, skal vi også huske, at en del af de nye og mest ressourcebevidste unge nærmest »kan leve på en sten.« De er gode til genbrug, de er med på at reparere ting i stedet for at smide ud og købe nyt. Ja, de har simpelthen et mindset, der gør dem i stand til at leve nøjsomt, og ved at udnytte den trend, kan de unge få et ganske behageligt studieliv, lyder det fra Karen Lumholt.

Manglende forsikring Som direktør i Alka Forsikring har Frederik Søgaard naturligvis en interesse i forsikringer, og det bekymrer ham dybt, at mange unge - måske på grund af en presset økonomi - fravælger at tegne en indboforsikring. Dermed har de nemlig heller ingen ansvarsforsikring og stiller sig dermed i en meget risikofyldt position.

- Det kan blive meget dyrt for et ungt menneske, hvis hun eller han kommer til at gøre skade på andre - eksempelvis i trafikken eller på en skiferie, påpeger Frederik Søgaard.

Han mener, at det er ekstremt vigtigt at have en ansvarsforsikring, da det kan betyde en milliongæld ikke at have en.

I forbindelse med studiestart kører Alka Forsikring en kampagne på de sociale medier, hvor selskabet gør de unge opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have en forsikring.