- Det er en alvorlig situation, vi står i, siger Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Coronakrisen giver 5000 nye ledige på Sjælland

Sjælland - 03. april 2020 kl. 17:29 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ledigheden vokser kraftigt i hele landet i øjeblikket. I Region Sjælland er der ifølge de seneste tal i alt kommet 5000 ledige i forbindelse med coronakrisen. På landsplan er antallet skudt i vejret med 42.000 ledige.

- Det er en alvorlig situation vi står midt i, og der er grund til at være bekymret for det erhvervsliv, som i de seneste år havde været inde i en meget stærk udvikling. Vi bliver hårdt ramt i Region Sjælland, men der er samtidig sket en række strukturelle forbedringer, som betyder, at Region Sjælland er bedre rustet end under finanskrisen, udtaler Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Normalt er byggebranchen en af de brancher, der bliver ramt hårdest og hurtigst. På den korte bane har coronakrisen ikke været hård ved byggeriet, men her vil man se effekter på længere sigt. Men det sker fra et ekstraordinært højt aktivitetetsniveau i bygge- og anlægsbranchen. Lige nu er situationen nemlig den, at der er overophedning i byggeriet i Region Sjælland, særligt når man så frem mod anlægsinvesteringer som f.eks. Femern-forbindelsen.

- Bygge- og anlægsvirksomhederne bliver udfordret i den kommende tid, må man forvente. Men for vores region kommer anlægsinvesteringerne til at have stor betydning sammen med de fremrykkede renoveringer rundt i kommunerne, og det kan hjælpe virksomhederne i den nuværende krise, mener Mads Váczy Kragh.

Svært at spå om Sjælland Nationalbanken forventer, at hvert tredje private job i løbet af 2020 bliver berørt af coronakrisen. Det er dog for tidligt at sige noget præcist om, hvor mange job man kan forvente at tabe i Region Sjællands virksomheder.

- Vi står i en svær krise, og nedlukningen kan virkelig mærkes ude i virksomhederne, lige nu. Propfyldte ordrebøger er blevet tomme på få dage, og samfundet står stille på en måde, som vi nok aldrig har prøvet før. Men vi lærte rigtig meget under seneste krise, og både banker og virksomheder er polstret på et andet niveau end dengang. Så på den baggrund tror jeg sådan set, at vi står fornuftigt i forhold til at klare os godt igennem, siger Mads Váczy Kragh.

Nationalbankens estimater peger også på, at krisen vil være kortere end finanskrisen. Jobtallene vil, set over året, nok blive ramt i lavere grad sammenlignet med finanskrisen. Til gengæld vil økonomien blive ramt hårdere på kort sigt.

Virksomheder og brancher, som i forvejen var pressede, står i en rigtig svær situation. Men der er også virksomheder, som formår at holde gang i hjulene, og nogle, som boomer for tiden. Det gælder eksempelvis internethandlen.