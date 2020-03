Frygten for coronasmitten får nu også store konsekvenser for retsmøder. Her er vi foran Retten i Næstved.

Coronakrisen får store konsekvenser for retsmøder

Det sker som følge af regeringens anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet mest muligt med henblik på at begrænse spredningen af coronasmitten.

Som udgangspunkt vil Retten i Næstved eksempelvis være lukket fra torsdag og frem til og med fredag den 27. marts.

Medarbejderne ved retten havde således torsdag travlt med at kontakte de relevante personer og fortælle, at straffesager og civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, dødsboskiftesager og notarialforretninger udsættes. Det samme gælder fogedsager, bortset fra de mest hastende.

Retten i Roskilde har stillet langt de fleste aktiviteter i bero, herunder også i fogedretten, og retten opretholder kun et nødberedskab, foreløbig frem til den 27. marts. Retten i Roskilde meddeler at der fra i dag kun varetages kritiske opgaver, og at man i den forbindelse vil identificere særligt kritiske sagsområder, hvor driften skal opretholdes.

For Retten i Holbæk gælder det, at man holder lukket de næste 14 dage. Det betyder, at der fra i går og frem til mandag den 30. marts ikke bliver afviklet nogle retsmøder ud over de allermest nødvendige i den lokale ret.