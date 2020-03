Fibia, der primært er ejet af den sjællandske energikoncern Seas-NVE, har hovedsæde i Svinninge og kontorer i Haslev og Tilst i Jylland. Selskabet, der udbyder tv-produktet Waoo sammen med flere andre selskaber, har cirka 160.000 kunder, primært på Vest- og Sydsjælland. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Coronakarantæne sender forbruget af internet i vejret

Sjælland - 26. marts 2020 kl. 17:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Daglige møder, der er afløst af videokonferencer med kollegerne, og onlineundervisning til børnene. Læg dertil øget forbrug af sociale medier som Facebook og YouTube og streamingtjenester som Netflix.

Danskernes dataforbrug er vokset betragteligt, siden statsministeren og landets myndigheder lukkede ned for Danmark for cirka to uger siden. Og det mærker man blandt andet hos det Seas-NVE-ejede fibernetselskab Fibia, der har 160.000 tv- og bredbåndskunder i primært Vest- og Sydsjælland.

- Samlet set er trafikken vokset med 25 procent den seneste uge sammenlignet med en normal uge, men det er fordelt ud over hele døgnet, fortæller Steen Nielsen, teknisk direktør i Fibia.

Væksten er dog spredt ud over hele dagen. Og det betyder, at spidsbelastningen, som Fibia typisk oplever i aftentimerne, er den samme, som før danskerne blev sendt hjem for to uger siden.

- Populært sagt er der kommet flere biler på vejene uden for myldretiden men altså ikke i myldretiden. Vores netværk er bygget op for at håndtere myldretiden, så den stigende aktivitet belaster ikke vores systemer, fortæller Steen Nielsen.

Masser af plads Men hvis Fibias systemer ikke har problemer, hvordan kan det så være, at man alligevel kan opleve, at vores programmer nogle gange hakker eller ligefrem går ned?

Ifølge Steen Nielsen skyldes det ikke mangel på plads i fiberkablerne men andre flaskehalse. Eksempelvis i den enkelte husstand eller virksomhed.

- Hvis man for eksempel har en 20 eller 50 mbit-forbindelse ind i huset, og to voksne og tre børn alle streamer film på samme tid på hver sin skærm, så vil man nok ramme loftet, forklarer han.

Et loft, som Fibia og andre internetudbydere kan hæve - hvis man altså vil betale for det.

Om Fibia Fibia står bag fibernet-, tv- og streaming-produktet Waoo sammen med syv andre regionale fiberselskaber rundt om i landet.

Fibia har cirka 160.000 kunder i primært Vest- og Sydsjælland, Lolland og Falster samt Østjylland.

Fibia ejes af den sjællandske energikoncern Seas-NVE, der ejer 65,5 pct. og østjyske NRGi, der ejer 34,5 pct.

Hvor står din router? Der kan dog også ligge andre lavpraktiske årsager bag de problemer, man oplever. Eksempelvis placeringen af ens router til familiens eller firmaets trådløse forbindelse som wifi.

- Det kan skyldes, at der er meget armeringsjern eller tykke betonmure i bygningen. Eller hvis den trådløse router er placeret i det fjerneste hjørne i kælderen, siger Steen Nielsen.

Sidst, men ikke mindst, kan de flaskehalse, man oplever, ligge i de programmer eller tjenester, man bruger:

- Det kan ligge hos udbyderen af for eksempel en online-tjeneste til at gemme billeder i skyen, der måske ikke er vant til at håndtere så mange samtidige brugere. Det samme kan gælde, når mange medarbejdere bruger en vpn-forbindelse til arbejdspladsen på samme tid, siger han.