Supermarkederne har travlt med at sætte mærkater på gulvet, der skal få kunderne til at holde afstand. Her er det i Kvickly i Brøndby syd for København. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix

Coronafrygt: Forbrugere holder (for meget) på deres penge

- Der er selvfølgelig folk, der bliver fyret lige nu og andre er bange for at miste deres job. Men mange er jo blot hjemme for at arbejde. Hvis for mange holder for meget på pengene, risikerer vi, at krisen bliver forværret og fordybet mere, end vores økonomi egentlig berettiger til, siger hun.