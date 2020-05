Advokat Allan Ohms, Forum Advokater i Roskilde, fortæller, at der er en lind strøm af henvendelser om testamente, men der er ikke tale om nogen panikstigning i forbindelse med coronavirus. Foto: Jens Wollesen

Coronaen får os til at skrive testamente

05. maj 2020

Ifølge flere advokater er det vanskeligt at sige, om interessen for at oprette testamente er blevet større under coronakrisen. Men truslen fra sygdommen kan for nogle være det skub, der får dem til at tage sig sammen til at skrive testamente.

Advokat Lisbeth Wegener fra Ret & Råd Advokater i Slagelse oplyser, at man ikke har sammenlignet med antal testamenter før coronakrisen, men at man har fået mange henvendelser om testamenter under coronasituationen.

- Disse mennesker ville måske nok alligevel oprette et testamente. Men de har ikke fået det gjort, og coronaen har så givet dem skubbet til at få det gjort, siger Lisbeth Wegener.

Kathrine Ruhnau, advokat hos advokatvirksomheden Nørregaard/Mieritz, som har afdelinger i Køge og Næstved, oplyser, at man har haft nogle henvendelser om oprettelse af testamente på grund af corona.

- Ofte sætter alvorlig sygdom, eller frygten for det, gang i processen, fordi det sætter nogle tanker i gang. For nogle kan det være svært at tale om, men når vi går i gang med processen, føler folk, at det er rart at få det på plads. Ja mange bliver rigtig glade for det, fortæller Kathrine Ruhnau.

Hos Forum Advokater i Roskilde har der været en lind strøm af henvendelser om testamente, men ifølge advokat Allan Ohms er der ikke tale om en panikstigning.

- Jeg oplever ofte, at mine kunder tager et langt tilløb til at lave testamente. Der er mange barrierer i det. Nogle gange har jeg været ude for, at kunden har indledt samtalen med »vi var på det kursus om testamenter for syv år siden, og nu er vi klar til at lave testamente«. Jeg gratulerer altid med, at det er gået godt så længe, og så skynder vi os at gøre det færdigt. Det sker ud fra devisen »hvis du har en paraply med, regner det ikke«, fortæller Allan Ohms.

Notartestamente Nedlukningen af domstolene indtil for nylig har været en udfordring for advokaterne i arbejdet med at oprette testamenter. Det er nemlig sådan, at der i langt de fleste tilfælde oprettes et såkaldt notartestamente, og det underskrives for notaren på et dommerkontor.

Notaren er en fuldmægtig på dommerkontoret, som påtegner, at det er den rigtige person, der tegner testamentet, og at vedkommende er ved sine fulde fem. Den, der opretter testamentet skal nemlig personligt møde op på dommerkontoret og skrive under.

- Det er den bedste sikkerhed for, at arvinger ikke bagefter kan gøre indsigelse til testamentet og dets indhold ved at påstå, at testator ikke var ved sine fulde fem, da testamentet blev oprettet, forklarer Lisbeth Wegener, advokat, Ret & Råd Advokater i Slagelse.

Der er også den sikkerhed ved et notartestamente, at en kopi af testamentet bliver opbevaret i et »notarial- arkiv«. På den måde er man sikker på, at testamentet bliver fundet og ikke ligger i en skuffe, de efterladte ikke kan finde. Der er med andre ord flere fordele ved notar- testamentet, og det er da også det mest almindelige at få lavet sådan et.

- Størstedelen af de testamenter, vi opretter hos os, er notartestamenter, fortæller Kathrine Ruhnau.

Vidne-testamente Men som nævnt har det ikke været muligt at oprette notartestamenter under domstolenes nedlukning.

- Vi har i den periode kørt med det næstbedste, nemlig »vidne-testamenter«, hvor to vitterlighedsvidner medunderskriver på testamentet, men vi anbefaler, at vidnetestamenterne også underskrives for notaren, når domstolene åbner igen, fortæller Lisbeth Wegener.