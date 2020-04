Se billedserie Lothar Wiese er infektionsmediciner og specialeansvarlig overlæge på afdelingen, der tager sig af Covid-19-patienter i Roskilde. Foto: Gert Ellegaard/Region Sjælland

Coronaafsnit i Roskilde forsker for hele verden

Sjælland - 24. april 2020 kl. 08:17 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Patienter, som er indlagt på det særlige Covid-19-afsnit på Medicinsk Afdeling i Roskilde, tøver ikke længe, når de bliver spurgt, om de vil være med til at afprøve, om medicin virker på den ukendte sygdom, der gør deres vejrtrækning så besværet.

- Vi råder folk til lige at ringe til deres pårørende, deres ægtefælle eller børn, og tage sig betænkningstid, men de fleste patienter vil rigtig gerne være med, siger specialeansvarlig overlæge Lothar Wiese.

Afdelingen er med i flere internationale forskningsundersøgelser, hvor et større antal patienter fra flere lande enten får et kendt præparat, der normalt bruges til en anden sygdom, eller et uvirksomt placebo-produkt. For der er en intens jagt i gang for at finde en kur, der dæmpe eller bremse coronavirussen Covid-19, som i alvorlige tilfælde nedbryder lungevævet og fører til organsvigt.

Lægemiddelstyrelsen har godkendt en række projekter, der testerforskellige typer medicin på coronapatienter.

Et forskningsprojekt ledet af Rigshospitalet med midlet Remdesivir, som er virksomt mod Ebola, har tre patienter i Roskilde allerede bidraget til.

I øjeblikket er afdelingen ved at finde fem-ti patienter til et forskningsprojekt med lægemidlet Tocilizumab, der bliver gennemført i samarbejde med medicinalvirksomheden Roche. Den første patient i Roskilde har allerede fået medicinen (eller et uvirksomt kontrol-middel).

- Det er et lægemiddel, der ellers bruges til patienter med leddegigt. Vi har en ide om, at det kan bremse immunforsvaret en smule, for de mest syge patienters immunforsvar reagerer så kraftigt, at det ødelægger de skrøbelige strukturer i lungerne. Håbet er, at vi kan bremse immunforsvaret, så det stadig kan arbejde med at bekæmpe virussen, forklarer Lothar Wiese.

Også Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital bidrager til undersøgelsen.

I Roskilde er infektionsmedicin et lille speciale.

- Vi har netop fået den femte overlæge, så vi er lidt lillebroderen. Men vi samarbejder også tæt med hæmatologisk afdeling, intensivafdelingen og mikrobiologisk afdeling om forskningsundersøgelserne, siger Lothar Wiese, der også håber, at den stærke forskningsaktivitet vil være med til at tiltrække flere læger til Sjællands Universitetshospital.

Flere forsøg på vej Et af de næste forsøg på at finde en kur mod Covid-19, som Sjællands Universitetshospital Roskilde kommer til at bidrage til, er en undersøgelse med Prednisolon (binyrebarkhormon), som også formodes at dæmpe immunforsvarets "overaktivitet".

Blandt de kommende forsøg er også et avanceret overvågningssystem, WARD, der sikrer en kontinuerlig overvågning af de vitale værdier - puls, temperatur, iltmætning og respiration - hos patienterne.

Det udspringer fra Rigshospitalet og DTU.

Sygdom vil vare ved Lothar Wiese glæder sig over, at det i Danmark er lykkedes at begrænse smitten så meget, at antallet af patienter er til at overkomme.

- I Italien og Spanien har de overhovedet ikke luft til at forske, de er overbebyrdede af at tage sig af at behandle patienterne. Derfor må vi være mange lande, der bidrager til at finde en kur, siger Lothar Wiese.

Men selv om antallet af patienter i Danmark falder i øjeblikket, er den specialeansvarlige overlæge overbevist om, at smittespredningen og dermed behovet indlæggelser for sygdommen ikke ebber ud lige med det samme.

- På et tidspunkt troede vi, at det ville tage af efter nogle måneder, men det er min opfattelse nu, at det godt kan vare året ud.