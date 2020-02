(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Corona-udbrud: Sygehus tester en »hel del« i dag og de næste dage

Sjælland - 27. februar 2020 kl. 11:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En børnefamilie på fire fra Roskilde by er blevet sendt hjem i isolation efter det er konstateret, at faderen er smittet corona-virus.

Men Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde oplyser, at man ud over faderen og to andre familiemedlemmer har fået testet og analyseret yderligere to personer. Alle fire prøver er negative.

Derudover er man nu gået i gang med at teste endnu flere borgere. Det oplyser ledende overlæge på SUH i Roskilde, Peder Fabricius, til Sn.dk

- Vi har fået en helt del henvendelser, som vi vurderer er relevante at undersøge. Så vi kommer til at teste en helt del i løbet af i dag, og vi kommer også til at teste en helt del flere over de næste par dage, siger han til Sn.dk.

Det er Statens Serum Institut, der står for at analysere de prøver, som SUH i Roskilde, og fem andre sygehuse rundt om i landet, tager af personer, der er mistænkt for at være smittet med corona-virus. Instituttet kører analyser af prøverne to gange i døgnet, og de tager et par timer, før der er et resultat.

Sendt hjem I tilfældet med den corona-smittede mand og hans familie, oplyser Peder Fabricius, at familien er sendt hjem i karantæne i 14 dage. Men det er aftalt, at familien skal kontakte sygehuset, hvis nogen af familiemedlemmerne får det værre.

- Vi har valgt at betragte alle tre, der er testet, som smittede, selv om kun en af testene har været positiv. De har været tæt sammen i lang tid, så der er en risiko for, at de alle er smittede. Deres symptomer er dog meget milde og de er meget lidt syge. Derfor har vi vurderet, at det var helt forsvarligt at sende dem hjem i isolation, fortæller Peder Fabricius.

Hold dig orienteret Overlægen opfordrer til, at man holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om, der indeholder information, råd og vejledning om coronavirus, ligesom han opfordrer til, at man kontakter sin læge, hvis man har været ude og rejse i områder af verden, hvor virussen er i udbrud.

- Men det er vigtigt, at man ringer. Man skal ikke dukke op. Heller ikke hos vagtlægen eller på sygehuset, for det øger risikoen for smittespredning, siger han.

