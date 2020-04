Corona-tal: Så mange er smittet med Covid-19 i din kommune

Antallet af indlagte med Covid-19 er faldet over hele landet fra fra mandag til torsdag. Mandag var der 310 indlagte, mens der ved opgørelsen torsdag morgen var 255. Et fald over tre dage på 55.

Heraf er 270 mennesker døde med Covid-19 i Region Hovedstaden og 78 i Region Sjælland. Det er noget højere end de 61, regionen selv har opgjort. Det skyldes, at SSI og Sundhedsstyrelsens opgørelse også indgår mennesker, der fx er døde på et plejehjem.

I alt er 199.555 personer blevet testet. Det er cirka 13.000 i løbet af det seneste døgn. Det er det højeste antal testede i løbet af et døgn i hele den periode, man har testet for Covid-19.

9.158 er konstateret smittet. 6.564 er dog erklæret raske efter at have overstået sygdommen.