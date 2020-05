Corona-tal: Antallet af indlagte falder stadig

Antallet af smittede og indlagte med Covid-19 fortsætter fortsætter den seneste tids positive udvikling. I dag er antallet af indlagte på landsplan 199, 10 færre end for et døgn siden, og det er det laveste antal siden 21. marts.

Ifølge Region Sjællands egne tal, der er opgjort onsdag kl. 09.00, var der 34 indlagte. Af dem ligger 4 på intensiv, heraf trækker 3 af dem vejret via en respirator.

Det faldende patienttal på de særlige coronaafsnit skal dog også ses i sammenhæng med, at patienter med andre alvorlige lidelser, fx hjertesygdom, der har været behandlet for Covid-19 i nogle tilfælde overføres til deres "stam-afdeling", når de er ved at være kommet sig over virusinfektionen.