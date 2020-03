Corona rykker lektiehjælp på nettet: Kæmpestort behov

Børn og unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne kan stadig have brug for en hjælpende hånd, selv om undervisningen er flyttet fra klasseværelset og hjem foran computeren.

Det gælder eksempelvis de mange børn, der har et andet ophav end dansk. Og derfor er Dansk Flygtningehjælps lektiecafeer og lignende tilbud rykket på internettet, hvor flere hundrede frivillige nu tilbyder de unges hjælp via en lukket Facebook-gruppe.

- Jeg har lige hjulpet en dreng i ottende klasse i gang med at tage stilling til et maleri af Asger Jorn, der hedder »Ørnens ret«. Det er faktisk et uhyggeligt billede. Men drengen er dygtig og han skulle bare sættes i gang, fortæller Marianne Olsen.

Normalt møder hun lokale børn. Men i denne tid er afstanden mellem hjælper og barn ligegyldig. Det har åbnet op for nye bekendtskaber, som den 14-årige dreng, der sidder et sted i Jylland.

- Jeg har brugt Skype før, men Messenger er ret nyt for mig. Så der er lige nogle tekniske ting, jeg skal have på plads, siger hun og griner.

Nanna Andreasen, der er aktivitetsleder for Multikulturelt Netværk, som er et samarbejde mellem Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp Kalundborg Kommune, har også måttet rykke lektiehjælpen på nettet. Og behovet er stort, fortæller hun.

Nanna Andreasen fortæller, at Multikulturelt Netværk i Kalundborg måtte indskrænke åbningstiden for lektiehjælpen online efter de frivillige blev kontaktet på alle mulige tidspunkter af døgnet. Foto: Per Christensen.

- Vi havde for nyig en pige, der gerne vil være kemiingeniør, som havde brug for hjælp til at forstå en engelsk tekst. Og det var altså en udfordring. Men vi endte da med at finde en frivillig, der havde kompetencerne, siger hun og griner.