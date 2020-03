Movia Flextrafik kører trods risikoen for coronavirus stadig med flere passagerer i hver bil. Foto: Bjørn Armbjørn

Corona-risiko gør patient og Flextrafik-vognmand urolige

Sjælland - 17. marts 2020 kl. 17:46 Af Tine Fasmer

Nyresyge Jan Holm har fået afslag på "solotur” med Movia Flextrafik. Også en vognmand mener, at Movia tager for mange passagerer med og frygter smitte med coronavirus.

Turen mellem hjemmet i Ruds Vedby og Slagelse Sygehus og retur tager nyresyge Jan Holm adskillige gange om ugen. Han har kronisk nyresvigt og skal i dialyse fem ud af ugens dage. Risikoen for at få coronavirussen Covid-19 gør ham utryg, når han kører med Movia Flextrafik.

Men det kan ikke lade sig gøre at få lov at være eneste passager, lyder beskeden fra sygehuset, der booker turene hos Flextrafik.

Skal være flere i bilen - Forleden blev jeg kørt sammen med en dreng, der skulle i skole, for jeg har fået afslag på at få en ”solotur”, vi sad ikke lige ved siden af hinanden, men så lang afstand er der heller ikke i en bil, siger Jan Holm, der tirsdag derfor selv har kørt de 17 kilometer fra hjemmet til sygehuset.

- Det kan jeg godt, men jeg bliver enormt udmattet af at være i dialyse, så det er ikke særligt trafiksikkert, når jeg kører retur.

Vognmand protesterer I Næstved er vognmand Jan Guldberg fra Guldberg Bus også oprørt over, at Movia stadig lader to passagerer sidde ved siden af hinanden i de mindre biler – fx Dacia – der bliver brugt til Movia Flextrafik i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

- Alle de andre regioners trafikselskaber er begyndt at køre med solokørsel. Men hos Movia Flextrafik kan der være to til tre passagerer i bilerne. Det er i bund og grund forkert, og det burde have været standset for flere dage siden, siger Jan Guldberg, der har været i kontakt med Movia Flextrafik.

Ingen på forsædet Movia har fra i mandags dog lukket for muligheden af, at passagerer kan sidde på forsædet ved siden af chaufføren, men skal bedes pænt om at benytte bagsædet eller sætte sig længere bagude i de større biler. ”At kunder og chauffører kan holde afstand under kørslen, er på linje med sundhedsmyndighedernes generelle anbefaling om, at vi alle, så vidt det er muligt, holder afstand i det offentlige rum”, skriver Movia til vognmænd i flextrafikken. Brevet understreger også vigtigheden af rengøring af bilerne. - Det er udsatte mennesker, som vi kører med, folk der har kræft og andre sygdomme, så det er ikke særligt betryggende. Jeg kan ikke forstå, at man i det mindste ikke i højere grad benytter lift-biler, hvor der er længere afstand mellem passagerne, siger Jan Guldberg.

Sn.dk arbejder på at få en kommentar fra Movia.