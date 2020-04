Corona rammer salg af mink, blomster og kød

- Konfirmationer, fødselsdage og andre sammenkomster er jo aflyst for tiden. Det betyder, at især gartneriernes salg af blomster er gået helt i stå. Kødproducenterne er også ramt af aflysningerne. Men for dem gælder det derudover, at hoteller og restaurationer er lukket ned. De er væsentlige aftagere af okse- og kalvekød, og også dem, der typisk køber de dyreste stykker på dyret, siger Klaus Kaiser.

- Ved seneste pelsauktion i september fik minkavlerne knap 200 kroner per skind, men det koster omkring 275 kroner at producere et skind. Så da coronakrisen ramte, var priserne allerede lave, og når der så opstår usikkerhed om økonomien, falder forbruget af luksusvarer, herunder pelse, og så bliver minkavlerne ramt dobbelt, fortæller Klaus Kaiser.

- Pakkerne er jo stadig ved at blive rullet ud, så vi ved ikke helt endnu, hvordan de kommer til at fungere. Men et af kriterierne for at få hjælp er, at man skal kunne dokumentere et større tab på grund af corona. Og det vil man formentlig kunne gøre inden for alle tre brancher, siger Seges erhvervsøkonomiske chef.