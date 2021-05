Det nye Sjællands Universitetshospital skulle oprindeligt have stået færdig i efteråret 2018. Siden er projektet af en lang række forskellige årsager blevet skubbet til 2020, 2022 og så 2024. Og senest i to omgange af coronaen til slutningen af 2025. Foto: Region Sjælland.

Corona plager: Supersygehus forsinkes igen

Sjælland - 03. maj 2021 kl. 21:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Tidsplanen for færdiggørelsen af Region Sjællands nye supersygehus - officielt Sjællands Universitethospital i Køge - skrider endnu en gang.

Det er er anden gang på under et år, at færdiggørelsen udskydes.

I juni 2020 blev det færdige byggeri udskudt fire måneder fra udgangen af 2024 til april 2025. Og nu udskydes færdiggørelsen af den første del af sygehusets nye senge- og behandlingsbygning fem måneder fra januar 2022 til juni 2022, og kan reelt først tages i brug efter sommerferien.

Det betyder samtidig, at den endelige aflevering af det færdige byggeri skydes yderligere seks måneder. Denne gang fra april til 15. oktober 2025.

I begge tilfælde er årsagen corona-pandemien, som har gjort det svært for det italienske totalentreprenør-konsortium Itinera/CMB med at få materialer til landet, mens en del af de ansatte så at sige har været spærret inde på deres hjemmearbejdsplads. Heraf en del i Italien.

Ifølge aftalen mellem Region Sjælland og totalentreprenøren er hverken regionen eller totalrådgiveren forpligtet til at betale økonomisk kompensation ved de corona-relaterede forsinkelser.

Men flere politikere på tværs af regionsrådet frygter alligevel, at forsinkelserne skal koste regionen penge:

- Det kan godt være, at forsinkelsen som sådan er udgiftsneutral for regionen. Men kigger vi på de afledte effekter, hvor vi blandt andet i dag lejer bygninger, mens vi venter på at rykke ind, kan vi godt risikere at få en ekstraregning. Jeg vil derfor appellerere til, at regionens byggeteam holder snuden i sporet, så der ikke opstår flere forsinkelser, sagde blandt andre Venstres regionsrådsmedlem Bodil Sø på et regionsrådsmøde mandag aften.