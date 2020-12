Erhvervsminister Simon Kollerup (S) håber, at Omstillingspuljen kan hjælpe virksomheder inden for især oplevelsesbranchen i en svær tid. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Corona-penge på vej til nye tiltag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-penge på vej til nye tiltag

Sjælland - 11. december 2020 kl. 07:10 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Et digitalt oplevelsesunivers for skoleelever, en bookingside til bæredygtig take-away og en ny portal, hvor danskerne kan booke alternative rejser. Det er nogle af de tiltag, som nu får støtte gennem Omstillingspuljen, hvor særligt virksomheder i turisme- og oplevelsesbranchen får hjælp.

Omstillingspuljen er finansieret af regeringen og en række af Folketingets partier, som har givet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansvar for at udmønte 115 mio. kr. til omstilling af virksomheder i særligt hårdt ramte erhverv. Til januar åbnes for nye ansøgninger.

Erhvervshus Hovedstaden er udpeget som operatør på indsatsen i et bredt samarbejde med resten af landets Erhvervshuse, deres filialer og turismeaktørerne MeetDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen.

- Corona er en uforudselig fjende, men heldigvis bekræfter virksomhederne igen og igen, at de kan omstille sig i den svære tid. Jeg er meget glad for, at vi nu kan give virksomhederne en økonomisk håndsrækning, så de kan styrke deres forretning og måske endda gøre den endnu mere grøn og innovativ. Corona og dens indgriben i hverdagen er hård kost for vores virksomheder, og vi skal give dem de bedst mulige vilkår for at omstille sig til den nye hverdag, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Virksomheder, herunder ansøgere til omstillingspuljen, kan løbende få hjælp og uvildig sparring om deres situation i landets seks erhvervshuse og deres filialer. Det forklarer Liselotte Hohwy Stokholm, der er administrerende direktør i Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden:

- I Erhvervshusene er vi gearet til at reagere hurtigt på virksomhedernes efterspørgsel, og vi er et uvildigt tilbud til alle typer virksomheder. Fordi Staten og landets kommuner investerer i erhvervsfremme, kan virksomhederne bruge os uden at betale for det, og vi kan i høj grad tilpasse vores ydelser og uvildige sparring til den enkelte virksomheds situation. Vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan for også at hjælpe de virksomheder, som ikke får del i midler fra omstillingspuljen i denne omgang, siger hun.

Alle virksomheder får individuel besked med svar på deres ansøgning til omstillingspuljen, og i slutningen af januar åbner en ny ansøgningsrunde. Puljen vil fx kunne anvendes af virksomheder inden for restaurationserhvervene i de 38 kommuner, som er omfattet af yderligere restriktioner. Virksomhederne kan søge støtte at omstille forretningen - fx til øget take away. Virksomheder kan læse mere på erhvervshusenes hjemmesider eller kontakte deres lokale erhvervshus.