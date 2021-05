Tybjerglille Bakker nord for Næstved fik er en af de mere end hundrede småbyer, der tidligere har fået støtte. Landsbyen med 346 indbyggere fik i efteråret støtte til en naturlegeplads. Pr-foto

Corona-millioner til små bysamfund

06. maj 2021

Nordea-fonden lancerede mandag en ny pulje til genstart af små bysamfund efter corona-pandemien. Hér bor vi-puljen på 50 mio. kroner følger op på en tilsvarende pulje fra efteråret, som mere end hver tredje af de 1300 danske småbyer søgte.

- Hvis vi havde været i tvivl, så overbeviste den store søgning os om, at der er et kæmpe potentiale ude i de små lokale bysamfund. Rigtig mange ildsjæle vil gerne yde en indsats for fællesskabet, men de har ofte brug for et ekstra rygstød, særligt efter coronapandemien, og de giver vi dem hér, siger Christine Paludan-Müller, der er uddelingschef i Nordea-fonden.

Formålet med puljen er at hjælpe ildsjælene i de små bysamfund på mellem 200 og 5000 indbyggere i gang efter coronapandemien. Fonden har særligt fokus på at få flere folk ud i det fri og på at skabe gode rammer og aktiviteter for småbørnsfamilier. Med den nye pulje føjes endnu et kriterie til, idet især grønne, bæredygtige og/eller klimaforbedrende aktiviteter i lokalsamfundet, vil blive prioriteret. Det kunne eksempelvis være deleordning, genbrug og klimavenlighed.

Forskning fra blandt andet Syddansk Universitet viser, at når man vurderer sin egen livskvalitet, så er betydningen af at være en del af gode fællesskaber og oplevelsen af en meningsfyldt tilværelse afgørende parametre. En analyse blandt tidligere Her bor vi-støttemodtagere peger på, at støtten øger projektkvaliteten og medvirker til, at aktiviteterne kommer hurtigere i gang.

- Netop efter en tid, hvor de fleste af os har måttet isolere os, så har vi brug for at komme afsted, være en del af og bidrage til et fællesskab Og så er det jo godt at vide, at indsatsen ikke kun gavner lokalsamfundet. Den har også stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet, siger Christine Paludan-Müller.

Puljen kan søges fra 6. maj til 23. september 2021.