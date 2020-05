Region Sjælland har mulighed for at købe en MR-scanner til udvidet blodpropbehandling. Den vil koste cirka 10 millioner kroner. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Corona-krise har skubbet bedre blodprop-behandling tættere på

Sjælland - 05. maj 2020 kl. 20:50 Af Tomas Revsbech og Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har på forunderlig vis gjort det muligt at hjælpe flere hundrede blodpropofre i Region Sjælland bedre end tidligere.

Da regeringen i slutningen af marts fjernede det såkaldte anlægsloft, gav det pludselig landets 98 kommuner og fem regioner mulighed for at bruge flere penge på byggerier, renoveringer og anlægsinvesteringer. Og i Region Sjællands tilfælde en MR-scanner til cirka 10 millioner kroner, som skal indgå i et en udvidelse af Region Sjællands tilbud til borgere, der har fået blodprop i hjernen.

Det nye tilbud betyder, at man på Sjællands Universitetshospital (SUH) Roskilde hvert år skal scanne 2500 flere blodpropofre end i dag. Af dem ventes det, at omkring 450 borgere, efterfølgende kan behandles og slippe billigere fra mødet med blodproppen, end de ellers ville.

- Vi er rigtig glade for, at den her mulighed er opstået, og at der nu er blevet bevilliget penge til den her nye scanner. For med det nye tilbud er behovet for at scanne patienter vokset så meget, at vores nuværende scannere ikke vil have kapacitet nok til at opfylde behovet, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Det nye tilbud i Region Sjælland betyder kortere transporttid for patienterne, inden de kan behandles, fordi de ikke længere behøver transport til Rigshospitalet. Det betyder også, at flere med bopæl i regionens yderområder får bedre chancer for at bevare førlighed og livet.

- Det er et meget stort skridt mod at gøre noget ved den sociale ulighed i sundheden, sagde formand for regionens sygehusudvalg Annemarie Knigge (S), da regionsrådet mandag vedtog sagen.

Større vindue

I dag er man blevet bedre til at scanne og fastslå, hvornår slagtilfældet har fundet sted. Derudover er tidsrammen for hvor længe, man forsøger at behandle en blodprop i hjernen, blevet skubbet. Hvor man i dag stopper med at behandle patienterne efter 4,5 timer og blot henviser dem til efterfølgende genoptræning, vil man i nogle tilfælde behandle dem op til 24 timer efter, blodproppen er indtruffet.

- Et af problemerne med blodpropper er, at nogle patienter får den om natten og vågner op med blodproppen. Andre bliver dårlige og lægger sig ned for at hvile i stedet for at ringe 112. Men fordi man er blevet bedre til at scanne kan man fastlægge mere præcist, hvornår debuttidspunktet for blodproppen har været og dermed, om det giver mening at behandle. Samtidig betyder udvidelsen af tidsvinduet, at flere faktisk kan behandles. Og det gør altså en forskel for nogle patienter, siger Morten Lorentzen, direktør i Hjerneskadeforeningen.

MR-scanneren kommer til at blive en del af en oprustning på SUH i Roskilde, hvor man vil behandle langt flere blodpropofre med en medicin, der opløser blodproppen. I dag behandler man 300 med såkaldt intravenøs trombolysebehandling. Målet er op mod 600 efter udvidelsen.

Med den ekstra scanner bliver det også muligt at opspore flere med store blodpropper i hjernen og behandle dem kirurgisk.

I dag sender man cirka 70 patienter årligt videre til Rigshospitalet til en højt specialiseret trombektomi- behandling. Det er en teknik, hvor man fører et kateter ind i lysken og derfra op i hjernen, hvor man trækker blodproppen ud. Med den ekstra scanner er det muligt at sende op imod 220 blodproppatienter videre til trombektomi på Rigshospitalet hvert år.