Corona-krise: Der hamstres gær og toiletpapir

Lad du vær' med at gå ud at hamstre understregede statsminister Mette Frederiksen, da hun onsdag aften gik på talerstolen for at forklare, hvilke drastiske tiltag regeringen har taget for at dæmme op for den omsiggribende coronavirus.

Næppe havde ordene forladt statsministerens læber, før folk stormede ud af døren og ind i det nærmeste supermarked for at købe mængder af toiletpapir, gær og andre fornødenheder.

I Ringsted, Taastrup og Holbæk var meldingerne fra flere supermarkeder, at der var lange køer ved kasserne og at der hamstres gær og toiletpapir.

Ifølge sn.dks medarbejder på stedet i en Netto-forretning i Ringsted, var der parkeringskaos uden for forretningen.

Inde i butikken var alle kasser åbne og bag kasserne stod lange køer af handlende, som havde sikret sig varer som mel, gær, færdigbagt brød og frysevarer.

Også i Netto i Køge melder sn.dks medarbejdere om et hamstringskaos.

En kilde fortæller til sn.dk at hamstringskaos allerede startede, mens statsminister Mette Frederiksen var i gang med sin tale.

Mange kunder begyndte f.eks. at strømme ind i Bilkas forretning i Næstved.

Også ud for Bilkas forretning i Hundige var det onsdag aften fuldstændig umuligt at opdrive en parkeringsplads.