Corona-julen er ekstra hård for de hjemløse

Sjælland - 14. december 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

De cirka 3000 Hus Forbi-sælgere, der findes på landsplan har det i øjeblikket ekstra svært. Restriktioner og afstandskrav under coronakrisen gør, at mange folk fravælger kontakten til de hjemløse og socialt udsatte, som går rundt på gader og stationer og sælger deres aviser for 30 kroner stykket.

- Folk holder afstand, og vil i langt mindre grad end normalt være i berøring med andre mennesker. Det går hårdt ud over vores gadesælgere. I perioden august til december har vi mærket en nedgang i salget på 30 procent i forhold til samme periode sidste år, siger Rasmus Wexøe Kristensen, der er sekretariatsleder i Foreningen Hus Forbi.

- Vores Hus Forbi-sælgere er vant til at interagere med andre mennesker i det offentlige rum. I juletiden er de vant til at få et smil og en snak og mærke varmen fra andre folk, når de sælger avisen på Strøget eller ude foran butikkerne rundt omkring. Det er bare noget helt andet i år. Der er det næsten ubærligt hårdt, siger han.

Hjemløse borgere i Region Sjælland i uge 6, 2019 Faxe 10

Greve 47

Guldborgsund 100

Holbæk 31

Kalundborg 49

Køge 76

Lejre 36

Lolland 35

Næstved 94

Odsherred 10

Ringsted 56

Roskilde 70

Slagelse 170

Solrød 15

Sorø 41

Stevns 28

Vordingborg 29

I alt i 2019: 895 (hvilket svarer til 1,1 hjemløs pr. 1000 indb. – det samme som landsgennemsnittet)

I alt i 2017: 853

Kilde: Hjemløse i Danmark 2019, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Én ting er de økonomiske slag, som både sælgerne og foreningen mærker i et år, hvor Covid-19 har haft indflydelse på stort set alle aspekter af vores liv. En anden ting er de menneskelige konsekvenser, som følger i kølvandet på pandemien. Konsekvenser, som især går ud over samfundets svageste - hjemløse og andre udsatte for hvem væresteder og varmestuer måske er deres eneste kontakt til andre mennesker.

- Dét, som rammer os alle, rammer de hjemløse endnu hårdere. Mange sociale fællesskaber for eksempel på væresteder og herberger er ramt af restriktioner. En del steder er lukket ned. På de øvrige steder har personalet værnemidler på, skal holde afstand og der er ikke den samme plads på grund af krav om, hvor mange man må være samlet på ét sted, siger Rasmus Wexøe Kristensen og fortsætter:

- Vi kan jo gå hjem til vores familier og få et kram og mærke den nærhed, som vi alle sammen har brug for. Den mulighed har de udsatte ikke i samme grad - og slet ikke i øjeblikket.

Juleaften plejer at være en af årets store højdepunkter og et frirum, hvor socialt udsatte for en stund kan glemme kampen for varme og mad på de kolde vinterdage.

- Selve juleaften bliver i år helt anderledes for de fleste udsatte. Mange steder, hvor man normalt samles om julemiddagen, bliver der take away. Eller juleaften holdes over fire dage, fordi man kun må være 10 mennesker samlet ad gangen, fortæller Rasmus Wexøe Kristensen.

Han påpeger, at restriktionerne selvfølgelig er der af en grund - og at alle må holde for. Men appellerer dog til, at man lader fornuften og empatien råde, når man møder Hus Forbi-sælgerne. De har håndsprit i tasken, sørger for at holde afstand, avisen er pakket ind i plast og betaling kan foregå kontaktløst via Mobilepay. Derudover sørger Hus Forbi for, at sælgerne bliver coronatestet med jævne mellemrum.

- Jeg vil gerne opfordre til, at man bruger to minutter på at købe en avis. At man lige stopper op, smiler og kigger sælgeren i øjnene. Vi har jo alle sammen brug for at vide, at vi ikke er alene i denne her tid, siger sekretariatslederen.