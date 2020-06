Corona i tal: Plejehjem corona-hærget - Flere kommuner uden smittede i en uge

Det går op og ned med Corona-smitten i Danmark.

Et plejehjem i Sindal i Hjørring Kommune er hen over weekenden blevet hårdt ramt af et corona-udbrud. (Læs mere her.)

Omvendt er der nu hele 40 kommuner, der ikke har konstateret nye smittede i en uge.

Holbæk, Odsherred, Sorø, Faxe, Vordingborg og Slagelse har således været uden nye smittede siden sidste mandag.