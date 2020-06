Corona i tal: Flere smittet og indlagt i hovedstadsområdet

Da der ikke er tal fra 1. juni (2. pinsedag) har det ikke været muligt at opdatere vores kort over, antallet af nye smittede den sidse uge. Men nedenstående kort, som SN.dk har udarbejdet på baggrund af tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, viser, at det ser ud til, at smitten stadig spredes øst for Storebælt, mens det modsatte gør sig gældende vest for.