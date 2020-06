Antallet af indlagte er generelt nedadgående, men sygdommen udvikler sig stadig - mest i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Corona i tal: Flere indlagte og smittede

Sjælland - 25. juni 2020 kl. 15:44 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat flere danskere, der bliver smittet med Covid-19, selv om mange kommuner slet ikke har haft nye smittede den seneste uge. Flere småudbrud rundt omkring i Danmark kombineret med en stigning i antallet af smittede, blandt andet i Køge, betyder, at at antallet af nye indlagte med Covid-19 på landets sygehuse er steget med 21 tiden tirsdag.

Læs også: En patient er død efter smitte på sygehus

På positivsiden tæller, at der stadig er over 30 kommuner landet over, der slet ikke har haft borgere, der er konstateret smittet med Covid-19 i løbet af den seneste uge. Det gælder blandt andre Sorø, Stevns, Kalundborg, Odsherred, Vordingborg, Odsherred og Gribskov Kommuner. Det fremgår af nedenstående kort, som Sn.dk har udarbejdet på baggrund af tal fra Statens Serum-institut.

Ny opgørelse giver nye tal Statens Serum Institut (SSI) har siden 17. juni opgjort antallet af indlagte på en ny måde. Det betyder, at det ser ud som om, at der e sket et kraftigt fald i antallet af indlagte. Man er stoppet med at opgøre patienter, der bliver genindlagt, som Covid-19 patienter anden gang. Samtidig tæller patienter, der har været indlagt i 90 dage eller mere, ikke længere som Covid-19 patienter. Ifølge SSI fordi nu antager, at der er andre årsager end Covid-19 til genindlæggelsen eller de lange indlæggelser på tre måneder.

Covid-19-afdelingen på Slagelse Sygehus lukkede efter planen 1. juni, så der nu kun indlægges patienter med sygdommen i Roskilde og Køge, dog kan enkelte patienter fortsat ligge på de øvrige sygehuse.

Flere syge end borgere, der er blevet raske Ifølge Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen er 603 døde med Covid-19 inden for 30 dage efter en positiv test. Det betyder, at der ikke er sket nogen dødsfald blandt Covid-19 patienter de to seneste døgn.

Over 777.000 personer er nu blevet testet. 12.554 er konstateret smittet. Det er 76 flere end ved samme optælling tirsdag. 11.460 er erklæret raske efter at have overstået sygdommen. Det er 67 siden tirsdag.

Lægger man de 5 regioners tal sammen har 2.361 smittede været - eller er - stadig indlagt på sygehus.

Store kommunale forskelle Der er fortsat meget stor forskel på, hvor mange borgerne i enkelte kommuner, der er blevet ramt af sygdommen under hele epidemien. På Sjælland har kommuner som Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre, Egedal og Slagelse kommuner været hårdere ramt, end andre kommuner af sygdommen. (Læs blandt andet mere her om situationen i Slagelse og Vallensbæk.)

Artiklen opdateres i alle hverdage.

