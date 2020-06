Antallet af indlagte er generelt nedadgående, men sygdommen udvikler sig stadig - mest i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Corona i tal: Endnu et plejehjem ramt af Corona - ingen døde

Det er piblet frem med corona-udbrud på plejehjem og skoler - det som eksperter kalder mikro-udbrud - de seneste dage. Og flere eksperter taler nu om, at en anden bølge af corona-epidemi "sandsynlig ".

Ny opgørelse giver nye tal

Statens Serum Institut (SSI) har siden 17. juni opgjort antallet af indlagte på en ny måde.

Det betyder, at det ser ud som om, at der e sket et kraftigt fald i antallet af indlagte.

Man er stoppet med at opgøre patienter, der bliver genindlagt, som Covid-19 patienter anden gang. Samtidig tæller patienter, der har været indlagt i 90 dage eller mere, ikke længere som Covid-19 patienter.

Ifølge SSI fordi nu antager, at der er andre årsager end Covid-19 til genindlæggelsen eller de lange indlæggelser på tre måneder.