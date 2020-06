Corona i tal: Én død på Sjælland det seneste døgn

Knap 625.000 personer er nu blevet testet. 12.022 er konstateret smittet. Det er 63 flere siden torsdag og en stor stignig fra døgnet før, hvor der bare var konstateret 19 nye smittede.

Det skal dog sammenholdes med, at over 17.000 er blevet testet i løbet af det seneste døgn.

10.993 er erklæret raske efter at have overstået sygdommen.