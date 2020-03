Corona i Region Sjælland: 30 nye smittede fundet på et døgn

- Det udvikler sig time for time, og tallene kommer til at stige. Det understreger alvoren af den situation, vi er i,´sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) appellerer til, at medicinstuderende, pensionerede sygeplejersker og læger gør sig parat til at hjælpe i sundhedsvæsenet.

- Hvis ikke vi gør alt, hvad vi kan for at mindske og forsinke spredningen, så kan vores sundhedsvæsen ikke klare det. Vi vil se patienter på gangene med behov for respiratorbehandling, og gamle mennesker med behov for pleje fanget i eget hjem, siger Magnus Heunicke.