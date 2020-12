Astrid Krag deltog torsdag eftermiddag i en livechat med brugere på Sjællandske Mediers netmedie sn.dk. Her besvarede hun spørgsmål om corona på socialområdet. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Corona har ikke taget fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona har ikke taget fokus

Sjælland - 17. december 2020 kl. 16:43 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Corona har stået forrest i kalenderen hos de danske politikere siden marts - og er igen rykket frem på dagsordenen i ministerierne og på Christiansborg.

Men det er ikke ensbetydende med, at alle andre politiske dagsordner er glemt.

Det fastslår social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der torsdag eftermiddag deltog i en livechat med brugerne på Sjællandske Mediers nyhedssite sn.dk.

- Vi har et stort udspil, der hedder Børnene først, som vi har måtte udskyde. Men vi arbejder på det, så vi kan være klar til at præsentere det, når coronasituationen tillader det, fortæller ministeren.

Også anden politik Hun påpeger samtidig, at corona ganske vist har fyldt og fylder meget i både danskernes og politikernes hverdag, for der er mange ting at tage hensyn til, når landet rammes af en krise, som pandemien er.

Men det betyder altså ikke, at alt andet politisk arbejde sættes til side.

- Det har jo på ingen måde været et år, som vi havde forventet. Men alligevel er det jo lykkedes at lukke store politiske aftaler, for eksempel udligningsreformen, der har omfordelt penge i kommunerne, retten til tidlig pension, altså »Arne-pensionen«, og senest politiforliget. Så på den måde har vi også formået at lave politiske aftaler på Christiansborg, selvom corona naturligvis har taget det meste opmærksomhed, siger Astrid Krag.

Været i tæt dialog Corona har ikke mindst ramt hårdt på det sociale område, og derfor har ministeren brugt en del tid på at kommunikere med forskellige aktører på socialområdet.

- Lige fra krisens start har jeg gjort hvad jeg kunne for at være i kontakt med forskellige grupper og foreninger på det område, jeg er minister for. Det er for eksempel de handicappede og de hjemløse, siger hun og fortæller, at der er lavet tre overordnede partnerskaber, hvor interessegrupper for henholdsvis udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede alle kan komme i dialog med ministeren.

Derudover bruger hun de sociale medier meget i dialogen med borgerne, fortæller hun.

- Jeg får mange henvendelser på facebook, og jeg svarer så mange af dem, som det overhovedet er muligt. Og så er sådan noget som en livechat jo også en mulighed for at få folk i tale, siger Astrid Krag.

Du kan læse hele chatten med Astrid Krag her på sn.dk.