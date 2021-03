Covid-19 har lagt mange snublesten ud for ambulancefolkene. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Corona har bremset ambulancerne

Sjælland - 19. marts 2021 kl. 08:22 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Når du har ringet 112, og AMK-centralen i Næstved dirigerer ambulancen af sted, går der i gennemsnit 8 minutter og 15 sekunder, før den er fremme et sted i Region Sjælland. Responstiden er faldet 16 sekunder sammenlignet med 2019. Men når man tager corona i betragtning, er resultatet ganske godt.

- Responstiderne er faldet marginalt, og det er bedre end forventet. Det er der grund til at være stolt over. Vi ser tilbage på et år, hvor Covid-restriktionerne har præget indsatsen. Det tager tid at bruge mere beskyttelsesudstyr, og ambulancerne skal rengøres ekstra mellem hver tur, siger Benny Jørgensen, der er præhospital direktør i Region Sjælland.

Fakta Den gennemsnitlige responstid (første ambulance med udrykning fremme efter opkald) var 8,15 minutter i 2020. Det er 16 sekunder langsommere end i 2019, men stort set på niveau med 2018 (8,09), 2017 (8,21) og 2016 (8,18).

I alt var der 76.802 akutte ambulancekørsler - med blå og uden blink i det seneste år.

Akutbilerne - bemandet af specialuddannede paramedicinere (advanced paramedics) kørte ud 3139 gange.

Nødbehandlerne (førstehjælpsuddannede brandfolk) var på 2.128 opgaver.

Akutlægebilen var på opgave 616 gange, og den lægebemandede Præ- og interhospitale transportenhed kørte 1662 gange.

Akuthelikopteren landede 975 gange hos patienter i regionen. - En anden forklaring på faldet i responstiden er også, at der har været ret mange smittede ambulancefolk, og de er jo også blevet taget ud på mistanke, eller hvis de er nære kontakter. Men vi har trods alt ikke måttet gøre brug af aftalen med Sundhedsministeriet om, at Beredskabsstyrelsens folk kunne være ambulancechauffører, siger Benny Jørgensen.

Færre patienttransporter Covid-19 kan også ses på anden vis i den netop offentliggjorte Årsrapport fra Præhospitalt Center.

Patientbussen, som transporterer patienter til dagbehandling på Rigshospitalet, har kørt med halvt så mange passagerer. 10.911 mod 21.173 i 2019.

354.126 gange er en borger blevet kørt af Movia i forbindelse med behandling, og det er et fald på 11,3 procent.

Det er et tydeligt tegn på, at mange planlagte operationer og behandlinger blev aflyst, og formentlig fik en del patienter familie og venner til at køre sig, så de mindskede smitterisikoen.

Også de 14 hold frivillige 112-akuthjælpere - borgere på mindre øer og yderområder med særlig træning i førstehjælp - har været mindre aktive i år. De har tilsammen været på opgave 495 gange mod 637 gange året før.

- Det har skullet afklares, om der var en særlig smittefare ved 112-opgaven. Nogle akuthjælper-ordninger har ikke ønsket at risikere noget. Derfor har vi ikke udkaldt dem. Andre har et halvt hold, der er klar til at rykke ud, forklarer Benny Jørgensen.

Ambulancekørsel i udbud Det er det Falck, der kører alle ambulancer i regionen, der er opdelt i responstidsområderne Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved, Køge og Nykøbing Falster.

Men i april modtager Region Sjælland svar fra de virksomheder, der er prækvalificerede til at byde på at overtage opgaven fra 1. februar 2024 - i en ny opdeling i områder omkring de fire akutsygehuse, hvor Region Sjælland skal stå for ambulancetjenesten i mindst halvdelen af regionen.