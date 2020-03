Corona-frivillige strømmer til: Michael klar til at give en hånd med

Hans firma, der ligger i Taastrup, er som de fleste andre blevet ramt hårdt af myndighedernes restriktioner, og har derfor droslet delvist ned for aktiviteterne. Hans chef er med på, at hans key account manager kan komme i spil til en frivillig funktion i sundhedsvæsnet.

Hvem er de frivillige (Indtil nu) Tirsdag morgen har 962 kandidater meldt sig som frivillige i Region Sjællands "Corona-jobbank". Heraf:

Læger: 111

Pædagoger: 172

Stud. MED: 59

Social- og sundhedsassistenter: 72

Sosu-elever: 40

Sygeplejersker: 98

Sygeplejestuderende: 95

Anden sundhedsfaglig uddannelse: 316



Kilde: Region Sjælland Tirsdag morgen har 962 kandidater meldt sig som frivillige i Region Sjællands "Corona-jobbank". Heraf:

I forvejen bruger Michael Dalsgaard en del tid på i de her dage at køre rundt til ældre familiemedlemmer med madforsyninger og andre forsyninger, deriblandt håndsprit. De har isoleret sig for at minimere risikoen for at blive smittet med COVID-19. Enten fordi de er oppe i årene eller svækket af sygdom, heraf er en enkelt alvorligt kræftsyg.