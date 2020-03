Corona-frivillige strømmer fortsat til: - Kan ikke tillade mig at lade være

Det vælter fortsat ind med frivillige, der ønsker at stille sig til rådighed, hvis corona-krisen forværres og de sjællandske sygehuse kommer til at mangle hænder.

- Jeg har meldt mig, fordi jeg vil og fordi jeg har en baggrund, der gør, at jeg ikke kan tillade mig at lade være. De fleste uddanner sig til SOSU og sygeplejerske for at hjælpe andre, og det er det, krisen kalder på lige nu, siger hun.