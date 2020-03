Regionsrådsformand Heino Knudsen holt sammen med regionens øverste ledelse pressemøde tirsdag aften om de nyeste tiltag for at imødegå coronasmitten. Foto: Thomas Olsen.

Corona: Sjællandske sygehuse skruer op for beredskab

Sjælland - 12. marts 2020

Region Sjælland vil fra i morgen fredag skrue voldsomt op for beredskabet mod coronavirus.

Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde udvider antallet af sengepladser til coronasmittede fra 10 til omkring 40.

Samtidig udvider regionen antallet af steder, der tester borgere, mistænkt for at være smittet med COVID-19.

Indtil nu har man udelukkende testet på SUH i Roskilde. Fra i dag vil det også kunne ske på akutafdelingerne på SUH i Køge samt Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse.

Det oplyser vicedirektør på SUH, Jesper Gyllenborg, på et pressemøde torsdag aften.

Skal håndtere flere smittede - Vi har enkelte få patienter indlagt lige nu på vores isolationsafsnit i Roskilde. Så vi har god kapacitet. Men i dag har vi besluttet at tage hul på næste trin i vores beredskab og udvider, så vi kan håndtere det stigende antal smittede i den kommende tid, sagde han.

Patienter, der kommer til at akutsygehusene vil straks blive bragt i isolation og testet. Er den syge smittet med corona-virus bliver man sendt til videre til Roskilde til videre behandling i isolation. Derefter vil patienter, der er mindre syge, blive sendt hjem, mens et mindre antal, der er meget syge, vil blive indlagt.

Den nye strategi følger i kølvandet på regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger de seneste par dage.

Det betyder også, at sygehusene ikke længere tester folk, der alene er mistænkt for at være smittet. Fremover vil koncentrere sig om at teste folk for corona-smitte, der er alvorligt påvirkede af symptomer, og som eventuelt kræver behandling og indlæggelse.

Gå ikke i panik Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) oplyste på pressemødet, at det nye beredskab ikke ændrer på, hvordan man som borger skal forholde sig, hvis man bliver syg. I milde tilfælde skal man blive hjemme. Har man mistanke om, at man er smittet med coronavirus, skal man kontakte sin læge telefonisk. Derfra foretager lægen så en screening og vurdering.

- Det vigtigste budskab herfra til borgerne lige nu er, at man følger sundhedsreglerne, der er udstukket fra Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder. Lad være med at gå i panik. Og så bør man udvise tålmodighed med mange ting, herunder sygehusvæsnet i de her dage. For det er under pres, sagde han.

Også andre alvorligt syge Netop øvrige borgere og patienter vil også blive berørt af det forøgede coronaberedskab.

Lægefaglig koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen, påpegede, at sygehusene stadig skal behandle folk med livstruende sygdomme som kræft. Og de har vil stadig have højeste prioritet, trods det forøgede corona-beredskab.

Ingen udskudt endnu - Men det øgede coronaberedskab betyder, at andre sygehuse i visse tilfælde vil komme til at overtage noget af den øvrige aktivitet, som ikke gælder livstruende sygdomme. Derfor beder vi også om befolkningens forståelse for, at der kan være undersøgelser og behandlinger, der i visse tilfælde er flyttet til et andet sygehus, sagde Leif Panduro Jensen.

Han tilføjede dog: - Er man som patient indkaldt til undersøgelser og operation, og har man ikke hørt andet, skal man regne med, at ens aftale stadig gælder.