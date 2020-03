Mange pendlere står op i myldretiden både i S-tog og regionaltoget. Derfor tvivler flere pendlertalsmænd på, at at man reelt kan mindske smittespredningen ved at flere rejser tidligere eller senere med toget. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Corona: Realistisk at flere vil tage toget uden for myldretiden?

Sjælland - 10. marts 2020 kl. 16:21 Af Tomas Revsbech

Statsministerens opfordring om at tage tog og bus tidligere eller senere på arbejde for at mindske spredningen af coronavirus er sympatisk. Men spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre i praksis.

Sådan lyder reaktionen fra flere sjællandske pendlertalsmænd på statsministerens Mette Frederiksen (S) udspil tirsdag for at begrænse og forsinke spredningen af den frygtede virus.

Kristian Jacobsen, pendlerrepræsentant på S-togstrækningen Køge Bugt, peger på, at DSB reelt ikke har flere tog, de kan sætte ind på S-togsstrækningerne. Og det betyder, at de må flytte rundt på de tog, der allerede kører rundt i dag.

- Problemet er, at mange tog i dag er så fyldte, at folk står op. Så hvis kun få flytter sig, er der stadig for mange i myldretiden. Og hvis så mange faktisk begynder at rejse på andre tidspunkter, risikerer man, at problemet bare flytter sig, siger han.

Han har ikke selv mulighed for at arbejde hjemme, men har dog mulighed for at møde tidligere ind på job, for at undgå myldretiden.

- Det bedste ville dog være, hvis flere af de virksomheder, der kan, begynder at bede folk om at arbejde hjemme. Det tror og håber jeg, vil ske. Det kan lette en del af presset i S-togene, siger han.

For de togrejsende på Sydbanen mellem Ringsted og Nykøbing F. kan statsministerens opfordring næsten ikke komme på et værre tidspunkt.

Hele strækningen mellem Ringsted og Næstved lukkes fra 28.marts og otte måneder frem. Det betyder, at de togrejsende enten må tage togbus til Ringsted, hvor toget til København kan samle dem op, eller også må de rejse over Lille Syd-banen over Haslev til Køge, hvor de kan rejse videre med S-tog.

- Uanset om man tager togbus eller toget over Lille Syd, så frygter jeg, at begge fortsat vil blive fyldt op. Mens nogen, som mig selv, kan arbejde hjemme eller møde på andre tidspunkter, er det jo langtfra alle, der har den mulighed, siger Robert Andersen, talsmand for togpendlerne i Næstved.

Han håber, at statsministerens opfordring ville få Banedanmark til at udskyde det otte måneder lange planlagte sporarbejde.

- Men det er desværre nok helt urealistisk at gennemføre på det her tidspunkt, siger han.

Henrik Wærum Høgh, talsmand for togpendlerne i Ringsted, mener også, det kan blive svært for mange at flytte deres rejsetid.

- Derfor vil jeg også opfordre til, at alle, der har mulighed for at være fleksible i forhold til deres arbejde, gør brug af muligheden for at rejse tidligere eller senere, for at tage hensyn til dem, der ikke har samme mulighed, siger han.

Penge retur

Banedanmark oplyser, at man indtil videre ikke ændrer planlagte sporarbejder, hverken på Sydbanen eller på Nordvestbanen, hvor der over de næste par uger også kommer et sporarbejde med færre tog og togbusser til følge.

Hos DSB har det indtil videre ikke været muligt at få hverken en udmelding eller kommentar til statsministerens udmeldinger.

Selskabets presseenhed oplyser dog, at man vil komme med en udmelding, når man har en plan klar for hvordan man vil omrokere både tog og S-tog.

DSB oplyser dog på sin hjemmeside, at man refunderer alle købte billetter uden gebyr, hvis man ikke ønsker at rejse på grund af frygt for coronavirus.

Det gælder også de billige Orange-billetter, der normalt ikke refunderes.

Læs mere på DSB's hjemmeside: www.dsb.dk/coronavirus.