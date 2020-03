Roskilde Universitet, hvor billedet her stammer fra ved en tidlgire lejlighed, lukkede ned fra torsdag morgen. Det samme gælder professionhøjskolen Absalon og Zeland - Sjællands Erhvervsakademi. Foto: Bygningsstyrelsen.

Corona: Absalon, RUC og Zealand vil fortsætte undervisning digitalt

Sjælland - 12. marts 2020 kl. 10:14 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om ladets uddannelsesinstitutioner fra i dag torsdag lukkes ned i foreløbigt to uger, kan studerende godt indstille sig på, at de fortsat skal studere. Det sker bare over nettet hjemmefra.

På både professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet (RUC) og Zealand - Sjællands Erhvervsakademi er man fra tidlig morgen torsdag i gang med at forberede, hvordan de kan fortsætte undervisning, og opgavearbejde og øvrige studieaktiviteter digitalt.

Var forberedt på sitautionen - Vi har haft det her scenarie, at vi kunne blive lukket, i vores hoveder i noget tid. Så vi begynder ikke fra bar bund, men tidspunktet kom før, end vi regnede med. Vores hovedfokus nu er opretholde så meget af undervisningen og studierne, eksempelvis klasseundervisning via videokonference, enten direkte eller optaget, siger Camilla Wang, rektor på professionshøjskolen Absalon.



Absalon-rektor Camilla Wang blev chokeret over statsministerens nedlukning af landet torsdag aften. Men samtidig har hun og den øvrige ledelse været forberedt på, at situationen kunne opstå. Arkivfoto: Thomas Olsen.



- Men mange af vores uddannelser, eksempelvis til sygeplejerske, er meget praktisk orienterede. Så det er ikke bare alt, der bare kan foregå over video. Det er et kæmpearbejde, som vi arbejder med at få styr på i dag og i morgen. SÅ vi kan fortsætte studierne så normalt som muligt, trods situationen, fortsætter hun.

Langt de fleste af Absalons studerende, der er i praktik, er i den offentlige sektor. Men mens pædagog- og lærer-studernde i stort omfang vil blive sendt hjem, ser det anderledes ud for eksempelvis sygeplejerske-studerende i praktik på et sygehus eller om social-sektoren:

- Der er der mange spørgsmål, vi skal have afklaret lige nu, sier Camilla Wang.

Rektor: Vi lukker kun ned fysisk Også hos Zealand - Sjællands Erhvervsakademi har ledelsen fra morgenstunden arbejdet på at erstatte normal undervisning med digitale alternativer.

- Vi lukker kun ned fysisk. Vi har i noget tid arbejdet med digitale alternativer, som vi nu arbejder på at få op og køre. Så vi fortsætter så godt vi kan hjemmefra, både ansatte og studerende, siger rektor Ulla Skaarup.

Mange studerende i den private sektor Også her er der mange spørgsmål fra de studerende, hvoraf mange er i praktik i den private sektor, der ikke lukkes ned på samme måde, som den offentlige sektor.



Mange studerende på Zealand - Sjælalnds Erhvervsakademi er i praktik i den private sektor, fortæller Zeland-rektor Ulla Skaarup. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen.



- Nogen af de studerende vil formentlig blive sendt hjem, eksempelvis dem, der sidder på kontor. Andre skal på arbejde. Og der vil det simpelthen blive håndholdt fra person til person, hvad de kommer til at gøre det næste stykke tid, siger Ulla Skaarup.

RUC: Bliv væk - hold øje med hjemmesiden Det har ikke været muligt her til formiddag at få en kommentar fra RUC's direktør Peter Lauritzen.

Men universitet oplyser på sin hjemmeside, at al undervisning er aflyst torsdag, samtidig med, at man anmoder alle studerende om at blive hjemme.



RUC har på sin hjemmeside meddelt, at al aktivitet er aflyst torsdag, mens studerende opfordres til at blive væk. Undervisningen genoptages efter planen fredag digitalt. Foto: Kim Rasmussen.



Al undervisning og vejledning vil så vidt muligt komme til at køre via fjernundervisning fra fredag og to uger frem.