Over 60 procent af Region Sjællands borgere har fået to vaccinestik, mens en pæn portion af de unge er hverken blevet vaccinerede eller har booket tid. Nu vil REgion Sjælland gøre det nemt for at de unge at blive vaccinerede. Foto: Martin Rye.

Corona: 30 pop-up vaccinationssteder på vej

Når tusinder af sjællandske unge enten begynder eller vender tilbage til enten skoler og uddannelser efter sommerferien, vil de blive mødt af et tilbud om at få coronavaccination, når de møder op første dag.

- Vi vil gerne række ud til de unge og møde dem der, hvor de er. Mange unge er i gang med at tage en uddannelse og for at gøre det så let som muligt for dem at blive vaccineret, vil vi nu rykke vaccinationsindsatsen ud på uddannelsesstederne, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.