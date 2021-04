Copenhagen Phil på plejehjemsturné

Musikken og fællesskabet er i centrum i de to kommende uger, når Copenhagen Phil markerer den længe ventede, forsigtige genåbning af Danmark efter mere end et år med pandemi og nedlukning. Det bliver den befolkningsgruppe, som har måttet leve længst tid i iso­la­tion, der først møder den levende musik - nemlig de vaccinerede beboere på plejehjem.

For at kunne spille for så mange plejehjemsbeboere som muligt, deler symfoniorkestrets 65 musikere sig op i adskillige kammerensembler for at fylde de mange lokale plejehjem med musikalsk vellyd. Således vil stryger- og messingensembler gæste 32 sjællandske plejehjem og spille smukke toner af blandt andre Mozart, Grieg, Carl Nielsen og Haydn. Desuden inviteres der til fællessang med "Den blå anemone", "Kom maj du søde milde" og Kim Larsens "Papirsklip".