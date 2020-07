Da Covid-19 lukkede landet, var Chris Norres konsulentvirksomhed Mindbusiness en af de hårdt ramte.

Chris fik en hjælpende hånd fra RED BIXEN

Sjælland - 14. juli 2020 kl. 11:15 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Chris Norre driver konsulentvirksomheden Mindbusiness, hvor han hjælper klienter med stress, der bliver henvist til ham af diverse forsikringsselskaber. Men da coronaen lagde sig over Danmark, blev der meget stille.

- Jeg er stærkt påvirket af corona-krisen, fordi mine kunder, som er virksomheder, ikke sender deres ansatte til mig i den her tid. Alle mine kunder aflyste endvidere deres aftaler om foredrag, kurser og workshops samme dag som Danmark lukkede ned, fortæller Chris Norre.

Han tilføjer, at det har været en dyb menneskelig krise for ham selv pludselig at se sit livsværk komme i fare for at lukke permanent. Chris Norre har haft virksomheden Mindbusiness i 10 år, og han lægger ikke skjul på, at det vil være virkelig surt for ham, hvis han bliver tvunget til at lukke.

Fakta Initiativet RED BIXEN, der hjælper mindre virksomheder, der er kommet økonomisk i klemme under coronakrisen.

På RED BIXEN kan man indstille virksomheder, så de kan modtage donationer, og som donor kan man søge på postnumre eller specifikt virksomhedsnavn og på den måde hjælpe præcis hvor man vil.

Virksomhederne skal være etisk forsvarlige og i god drift med en omsætning på mindst 100.000 kroner i det seneste regnskabsår.

Den enkelte virksomhed må højst modtage 50.000 kroner pr. 30 dage via RED BIXEN. Herefter kan der startes en ny indsamling. Regeringens hjælpepakker nød han godt af i begyndelsen, men efter den 8. juli kan han ikke få mere hjælp fra den kant. I stedet er RED BIXEN, som tre kvinder står bag, trådt til med hjælp.

RED BIXEN er et initiativ, som er etableret som en platform, hvor mindre virksomheder, som kæmper sig igennem krisen, kan modtage donationer fra borgere og virksomheder, der kan undvære lidt.

- På trods af hjælpepakkerne er mange virksomheder fortsat udfordret på fremtiden, forklarer en af initiativtagerne til RED BIXEN, Gitte Haaning Høj.

Hun tilføjer, at regeringens hjælpepakker har gjort en stor forskel for mange, men at der fortsat er mange vigtige og fornuftige virksomheder, som er meget nervøse for fremtiden. Virksomheder, som igennem få eller mange år har haft betydning for lokalområdet, risikerer at måtte lukke med store konsekvenser for både samfund, kommune, nærmiljø, ejere og ansatte.

Følt sig meget alene I et forsøg på at holde sig igang åbnede Chris Norre i corona-krisens første uger en gratis hotline, hvor han forsøgte at hjælpe andre, som havde vanskeligt ved at tackle en krise af den art. Det hjalp ham også selv, at han følte, at han gjorde noget i stedet for bare at sidde passivt og vente.

- Jeg har følt mig meget alene undervejs. Men med hjælpen fra RED BIXEN er min ensomhedsfølelse lettet. Det har været en kæmpehjælp, at de vil række mig en hjælpende hånd, fortæller Chris Norre.

Han kan også glæde sig over, at det på hans Linkedin konto er strømmet ind med positive tilkendegivelser om hans evner til at hjælpe mennesker, der er ramt af stress, efter at han trådte frem og bad om hjælp via RED BIXEN.

Chris Norre fik både en økonomisk håndsrækning og nye kontakter fra RED BIXEN. Privatfoto

Nye kontakter Udover den økonomiske håndsrækning via RED BIXEN har det også kastet nye og værdifulde kontakter af sig, at han står åbent frem og beder om hjælp. Det er eksempelvis folk, der vil have ham med i forskellige projekter, fordi de nu har hørt om hans evner og kompetencer.

- Jeg er sikker på, at dette vil føre til et skift i min virksomhed, og den måde jeg driver den på. Det er slut med at køre solo, som jeg har gjort i mange år. Det hjælper at række ud mod andre mennesker efter hjælp, og jeg føler mig faktisk som et andet menneske, der er klar til at arbejde på en anden måde fremover.