Chokeret over fravalg: Vi er krise - frygter katastrofevalg

- Jeg tror at partiet står foran et katastrofevalg, og derfor undrer det mig, at man ønsker at nogle helt nye ansigter skal tegne partiet. Men jeg ser det her som et udtryk for desperation og krise i partiet, mere end det er mistillid mod gruppen. For vi har faktisk opnået meget og mange politiske resultater de sidste år, til føjer hun.