Chef med mod på noget nyt

Når 52-årige Anette Gundlach fra 1. maj starter som digitial nyhedschef hos Sjællandske Medier, er det slet ikke nogen tilfældighed. Gennem hele sin journalistiske karriere og tidligere, har hun nemlig altid demonstreret en afgørende egenskab: Mod på noget nyt. Den evne får hun nu rigelig mulighed for at demonstrere i sit kommende job som digital nyhedschef, hvor hovedopgaven bliver at gøre Sjællandske Mediers nyhedssite, sn.dk - Sjællandske Nyheder, til endnu flere sjællænderes foretrukne nyhedssite.

Modige valg

Anette er vokset op i Køge, hvor faderen i en periode var medlem af Køge Byråd for De Konservative. Så interessen for samfundsforhold fik hun med helt fra barnsben.



Efter folkeskolen tog hun ikke det nemme og naturlige valg ved at starte på det lokale gymnasium - men rejste i stedet, mod strømmen, ud til det mindre nabogymnasium i Greve.

Med sin studentereksamen begyndte hun at studere tysk geografi på RUC, imens hun boede på Grønjordskollegiet i København.

Så blev hun forelsket og tog et nyt modigt valg ved i 1990 at rejse med kæresten til universitetet i Frankfurt am Main. Her fulgte hun bl.a. forelæsninger med den berømte professor Jürgen Habermas, der var en af de mest kendte repræsentanter for den såkaldte ’frankfurter-skole’ indenfor sociologi og filosofi.

Den unge Anette boede oppe i Hessens bjerge i et økologisk kollektiv, hvor hun også lærte at klare mange praktiske opgaver.

Siden kom hun til at bo en periode i Østberlin nær Alexander Platz, hvor hun kunne følge udviklingen efter den tyske genforening.