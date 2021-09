Annelise Andersen, der er chef-jordemoder på fødselsafdelingen på Sjællands Universitethospital i Roskilde, erkender, at der er udfordringer med at rekruttere. Men der er bl.a. ved at blive ansat sygeplejersker, der vil kunne frigøre jordemoder-kræfter, siger Ingelise Andersen, der her er fotograferet ved en tidligere lejlighed. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Chef-jordemoder om jordemoder-opråb: Patienter kan være trygge hos os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Chef-jordemoder om jordemoder-opråb: Patienter kan være trygge hos os

Sjælland - 27. september 2021 kl. 12:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Situationen på fødeafdelingen på Sjællands Universitetshospital - den største fødeafdeling i Region Sjælland - er udfordret af mangel på jordemødre. Men udfordringen kan håndteres, så fødende kan få et godt og trygt forløb.

Sådan lyder det fra Ingelise Andersen, chefjordemoder på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, om den kritik og bekymring som jordemødrene i Region Sjælland rejser over mange ubesatte stillinger. Et problem, som ifølge jordemødrene er størst på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

- Det er rigtigt, at vi mangler nogle hænder lige nu, specielt jordemoderhænder. Men vi har ansat en hel flok sygeplejersker på vores barselsgang, så vi kan flytte nogle jordemødre over på fødegangen. Vi har eksterne vikarer, der hjælper til. Og så er vores fastansatte jordemødre generelt meget fleksible. Så vi er udfordret, men vi arbejder hele tiden på at sikre, at de fødende og barslende kvinder får et godt forløb. Og det kan vi også. Vi har generelt en god patienttilfredshed, sige Ingelise Andersen.

Hun vil ikke bekræfte jordemødrenes udmelding andetsteds i avisen om, at op imod 20 procent af alle stillinger på fødeafdelingen på SUH er ubesatte. For antallet af ansatte er »for flydende« til, at det kan gøres så firkantet op, lyder det fra Ingelise Andersen.

Ifølge chefjordemoderen er problemet med manglende jordemødre et problem på alle landets sygehuse, om end det i særdeleshed er en udfordring i Region Sjælland lige nu.

Ud over sygeplejersker forsøger sygehusledelsen også at række ud til andre faggrupper, såsom Sosu-assistenter til at aflaste jordemødrene i det omfang de kan, ligesom man forsøger at fastholde de jordemødre, man har, gennem blandt andet træning og kurser.

Ifølge Jordemoderforeningen er et af problemerne, at jordemødre bliver så trætte af forholdene, at de siger op for at blive vikarer.

Men det er ifølge Ingelise Andersen ikke tilfældet på fødeafdelingen på SUH.

- Jeg erindrer kun, at vi har haft en enkelt, der i forvejen havde meget få timer hos os, som har forladt os for at blive vikar på fuld tid. De opsigelser, vi har haft det sidste år, har enten handlet om, at folk vil læse videre, vil arbejde med noget helt andet eller har søgt ind på andre fødselssteder, eksempelvis i Region Hovedstaden, siger hun.

relaterede artikler

Sjællandske jordemødre i opråb: Vi er presset i bund 27. september 2021 kl. 12:11