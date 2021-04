Salg af champagne på abonnement er blevet en stor succes for Dinna og Michael Arbo. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Champagnekassen med i opløb om pris for årets bedste abonnement

Sjælland - 06. april 2021 kl. 17:16 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Det begyndte i det små for ægteparret Dinna og Michael Arbo i 2017, hvor de begyndte at importere og sælge champagne i mindre mængder. Parret fik året efter den idé, at de ville sælge champagne på abonnement, og sådan blev Champagnekassen til. Her får medlemmerne sendt en kasse med forskellige champagner hver eller hver anden måned, og det er nu så populært, at Champagnekassen er blandt finalisterne om at modtage Dansk Erhvervs pris for bedste abonnement.

Der er fem finalister med i opløbet om at modtage prisen, og her er Champagnekassen i konkurrence med nogle af de helt store på markedet for abonnementer - blandt andre Goodiebox, Go Learn og Coop Prime.

- Men uanset, om vi ender med at modtage prisen er det da fantastisk spændende, at vi er med i finalen, siger Dinna Arbo, som sammen med sin mand Michael Arbo ejer virksomheden.

Holder fast i de små huse Selv om det går forrygende med at få kunder i butikken, skal Champagnekassen ikke vokse uhæmmet, er ægteparret Arbo enige om. Der er sat et loft på 1800-2000 medlemmer, og det er der en ganske særlig grund til.

- Vi køber champagnen hos små producenter i Champagne i Frankrig, og de laver ikke så mange flasker af hver enkelt drue. Og vi vil ikke vælge de mindre champagnehuse fra, fordi de ikke er i stand til at levere flasker nok. Så hellere sætte et loft på antallet af medlemmer, forklarer Dinna Arbo.

I stedet for at lade Champagnekassen vokse har hun og hendes mand valgt en anden løsning, nemlig knopskydning af virksomheden. Snart bliver Champagnekassen Business lanceret. Denne kasse er rettet mod virksomheder, som på den måde kan skaffe både bobler og underholdning til fredagshyggen for medarbejderne. Udover champagne indeholder kassen glas, dansk producerede chips og snacks samt en quiz om champagne.

- Den slags er der virkelig brug for nu. Corona har jo betydet, at vi er blevet revet væk fra hinanden. Men nu bliver det forhåbentligt snart muligt at være sammen igen, for vi har da i den grad brug for sammenhold og samvær igen, mener Dinna Arbo.

Til Champagnekassen Business er der udvalgt nogle champagnehuse, som kan præstere en lidt større produktion end de huse, der leverer til Champagnekassen.

- Men virksomhedskassen lægger så heller ikke op til historier og nørderi omkring de forskellige druer på samme måde som Champagnekassen, anfører Dinna Arbo.

Champagnepodcasten Champagnekassen Business er imidlertid ikke det eneste nye tiltag fra det succesfulde champagnefirma. For en måned siden blev Danmarks første podcast om champagne kaldet Champagnepodcasten lanceret. Også her kan parret bag Champagnekassen glæde sig over en gedigen succes. 5500 afspilninger er man allerede oppe på, og det er mange for en nystartet podcast.

- Vi bringer et nyt afsnit hver uge, og konceptet bag podcasten er, at vi ønsker at tage lytterne med på en rejse rundt i champagnens verden, fortæller Dinna Arbo.

Fra IVS til A/S Det er gået stærkt for Champagnekassen gennem de senere år. Det taler tallene deres tydelige sprog om. Fra 2019 til 2020 steg omsætningen således med 317 procent. Det hele begyndte hjemme i Dinna og Michaels private bolig i Greve, men de rammer er forlængst blevet for små til både at rumme familielivet med to voksne og tre sønner plus Champagnekassen. Virksomheden er derfor rykket ud i egnede erhvervslokaler i Karlslunde.

Virksomhedsorganisatorisk er der for kort tid siden sket det skifte, at Champagnekassen er gået fra at være et iværksætterselskab, et IVS, til at blive et aktieselskab. Dinna og Michael Arbo har dog fortsat kontrollen, eftersom de sidder på 100 af aktierne, men der er hyret en professionel bestyrelse for ad den vej at få sparring og råd udefra.

Men trods disse skridt i mere professionel retning bedyrer Dinna Arbo:

- Vi vil fortsat være en lille eksklusiv medlemsklub.