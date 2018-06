Blandt de 40 busruter, som Region SJælland driver, er blandt andet mere end 10 såkaldte R-busruter. Foto: Anders Fallesen.

Busruter truet af sparekniv

Sjælland - 01. juni 2018

40 busruter, der kører igennem små landsbyer og landdistrikter på deres vej mellem de større byer på Sjælland, er i fare for at blive ramt af besparelser.

Region Sjælland står lige nu med hul i budgettet i 2019 på 245 millioner kroner. Dertil kommer, at regeringen netop har frataget regionerne arbejdet med erhvervsfremme, Her står regionen til at miste 105 millioner kroner, lyder det fra Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), i dagens udgave af Jyllands-Posten.

Mange af de penge går reelt til regionens kasse for regional udvikling, og her udgør kollektiv trafik 64 procent af budgettet.

Regionerne har allerede bestilt trafik hos Movia for 378,4 millioner kroner til næste år. Men den bestilling kan nu risikere at blive nedskaleret, lyder det fra Heino Knudsen.

- Det her er alvorligt. Vi kan risikere, at vi allerede nu skal ud og spare på den offentlige trafik, siger han til avisen.

Udsigten til eventuelle bus-besparelser vækker bekymring hos Grethe Saabye, næstformand i landdistrikternes fællesråd og byrådsmedlem i Lejre byråd for De Konservative.

- Mobilitet er vital for at sikre og understøtte erhvervslivet på landet. Vi vil jo gerne have, at vores landdistrikter bliver mere bæredygtige. Det fordrer god mobilitet blandt potentielle medarbejdere, og man kan altså ikke tage det for givet, at en familie har mulighed for at anskaffe sig to biler, fordi de flytter på landet, siger hun til DAGBLADET og Nordvestnyt.

Grethe Saabye køber dog ikke Heino Knudsens præmis om, at der skal spares penge på busser som en konsekvens af, at regionerne ikke længere skal stå for erhvervsfremme. Det må og skal kunne ordnes på mindelig vis mellem politikerne på Christiansborg og Danske Regioner.

- Jeg synes lige man skal klappe hesten. Når man beslutter at fjerne erhvervsfremme-støtten, sidder man jo og kigger på konsekvenserne hele vejen rundt. Det må og skal man kunne finde en anden finansieringsmodel, så man tager højde for den kollektive trafik, siger hun.

Også Region Midtjylland har udfordringer med økonomien.

Her er der ifølge Jyllands-Posten lagt op til besparelser på 40 millioner kroner ud af et samlet budget for kollektiv trafik på 343 millioner kroner.