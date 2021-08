Regionrådsformand Heino Knudsen og Socialdemokratiet er klar til at afsætte en million kroner til et forskningsprojekt, der forhåbentlig kan hjælpe PFOS-ofrene: Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Budgetforhandlinger: Socialdemokrater rækker ud til PFOS-ofre

Sjælland - 25. august 2021

De 187 PFOS-ramte borgere i Korsør Kommune bliver muligvis tilgodeset i Region Sjællands budget for 2022, der i øjeblikket er i gang med at blive færdigbehandlet.

Regionsrådsformand Heino Knudsen vil i hvert fald søge opbakning til at afsætte en million på budgettet til et PFOS-forskningsprojekt på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. Projektet skal undersøge om et kolesterolsænkende middel kan øge udskilningen af det giftige fluorstof PFOS.

Brug for ro - Normalt så ville Arbejds- og socialmedicinsk Afdeling skulle prioritere midler til projektet inden for den økonomi, de allerede har. Og jeg synes ikke, at økonomi skal stå i vejen for, at vi kan få det her projekt i gang så hurtigt som muligt. Der er tværtimod brug for ro om projektet, siger Heino Knudsen om forskningsforsøget, der lige nu er til godkendelse hos Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland.

I tillæg ønsker socialdemokraterne at få undersøgt muligheden for at hjælpe de berørte borgere med psykologhjælp eller lignende, da ventetiden i den nuværende fase kan være meget belastende for de berørte borgere, lyder det fra partiet. Regions budget ventes færdigbehandlet og endeligt vedtaget senest i løbet af et par uger.

PFOS forureningen i Korsør kommer fra den lokale brandskole, hvor man brugte stoffet frem til 2011. Det er borgere, der har spist kød fra kalve fra den lokale kogræsserforening beliggende tæt på brandskolen, der er berørt af PFOS-forureningen. Forureningen har spredt sig til kogræsserforeningens marker, og adskillige beboere har meget voldsomme koncentrationer af det giftige flourstof i blodet. Stoffet svækker immunsystemet hos især børn, forøger kolesteroltallet og mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.