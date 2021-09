Budgetaftale: Penge til pressede sygehusafdelinger, hurtigere blodprop-behandling og lægevagt

Udvalgte hovedpunkter fra budgetaftalen i Region Sjælland for 2022

Alle partier i regionsrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF, De Radikale og Enhedslisten står bag budgetaftalen for 2022. Her er et udpluk



76,6 mio. kr. til kræftområdet. Heraf 10,6 mio. kr. i 2022 til drift og 66 mio. kr. i investeringer i nyt udstyr på området, først og fremmest nye strålekanoner på Næstved Sygehus.

16 mio. kr. i 2022 - og 20 mio. kr. i perioden 2023-2025 til at etablere fem semi-intensive senge samt øge personalet med cirka 30 ansatte på de medicinske afdelinger på Holbæk og Nykøbing F. Sygehuse.

10 mio. kr. til etablering af ny lægevagt.

5,8 mio. kr. til at sikre, at borgere med mistanke om blodpropper hjertet undersøges og behandles inden for 24 timer i stedet for 72 timer. Der afsættes samtidig 1,2 mio. kr. til etableringsudgifter.

19 mio. til udvikling af dialyseområdet. Beløbet vokser til 23 mio. kr. i 2023, 29 mio. kr i 2025 og 34 mio. kr. i 2025.



6,2 mio. kr. til etablering af sundhedsklynger tættere på borgerne.

3,4 mio. kr. til at etablere og køre et nyt tilbud om hovedpinebehandling på et af regionens egene sygehuse. Der afsættes yderligere 2,8 kr. årligt fremadrettet.



Planlagte besparelser på 60 mio. kr i 2022 gennemføres. Men psykiatrien og de medicinske afdelinger friholdes fra besparelserne, som i øvrigt generelt flyttes, så de i høj grad går uden om frontpersonale og patienter. I stedet rammer besparelserne bl.a. bygningsvedligeholdelse både ude og inde.

Forventede stigninger i udgifter til IT skal reduceres med 3. mio. kr.