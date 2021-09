Region SJælland vedtog for nylig en 8-punktsplan, der skal sætte turbo på kræftbehandlingen i regionen, der er landets langsommeste. Nu sættes der så alt i alt 76 millioner af til kræftområdet i 2022. Modelfoto: Region SJælland.

Send til din ven. X Artiklen: Budget: Millioner til hurtigere kræftbehandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget: Millioner til hurtigere kræftbehandling

Sjælland - 02. september 2021 kl. 11:26 Af Martin Olsen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det skal på sigt være slut med, at Region Sjælland er den region, der er dårligst til at behandle og udrede kræftpatienter til tiden. Samtidig skal der investeres stort i nyt medicinsk udstyr til at forbedre kræftbehandlingerne. Det er resultatet af den seneste tids forhandlinger, der er mundet ud i en budgetaftale, som er offentliggjort torsdag morgen.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er tilfreds med aftalen, der er indgået af alle regionsrådets partier.:

- Det har været afgørende for mig og for os, at vi har en god 8-punktsplan på kræftområdet, der kan forbedre indsatsen. Men planen bliver først rigtig god, når vi kan handle på den. Og det kan vi med budgetaftalen.

8-punktsplanen for kræftområdet blev vedtaget af Region Sjælland i august 2021, og den følger op på beslutningen i budget 2021 om en plan for konkrete initiativer, der bl.a. kan forbedre målopfyldelsen på kræftpakkeforløbene, siger Heino Knudsen.

Oprindeligt blev der sat ca. 10 millioner af til planen - udover de midler, der var til området i forvejen - og med den netop indgåede budgetaftale tilføres der i 2022 to millioner kr. yderligere til 8-punktsplanen for kræftområdet.

Størstedelen af pengene i det nye budget går til nyt udstyr som for eksempel strålekanoner og ikke direkte til personale, men det nye udstyr er også noget, der kommer patienterne til gavn.

- Der er tale om en stærk og vigtig prioritering på kræftområdet. Vi har taget rigtig mange greb de senere år, senest blandt andet i form af nye uddannelser, der skal skaffe flere hænder. At vi afsætter så mange penge til området er et udtryk for, at vi fortsætter den kurs, siger Heino Knudsen.

Med aftalen tilføres der samlet 76 millioner kr. til kræftområdet, herunder 66 mio. kr. i nyt udstyr til behandling som bl.a. strålekanoner og 10,6 millioner kroner ekstra til drift - herunder 6,6 millioner til flere scanninger og to millioner kroner til forkortede ventetider på brystkræftbehandling. Regionen vil også prøve at løse rekrutteringsudfordringerne, så der eksempelvis er læger, sygeplejersker og radiografer nok til patienterne.

V: Skridt i rigtig retning

For Venstre er budgetaftalen et plaster på såret, men plasteret dækker ikke helt sundhedsområdets udfordringer, herunder kræftområdet, lyder det. Overordnet er politisk leder for Venstre i Region Sjælland Jacob Jensen dog tilfreds med aftalen.

- Det, vi gik ind til forhandlingerne med, var, at vi ville trække det udkast, der lå, i en mere patientnær retning, med flere midler til kerneopgaverne, herunder særlig fokus på kræftområdet, hvor vi ligger dårligt i forhold til ventelister generelt i kræftpakkeforløb og i forhold til brystkræft specifikt. siger han.

K er meget tilfreds

De Konservatives gruppeformand i regionsrådet Christian Wedell-Neergaard siger:

- Et hovedfokus for Det Konservative Folkeparti i budgetforhandlingerne har været, hvordan vi sikrer bedre målopfyldelse på kræftpakkerne, og at flere kvinder screenes for brystkræft inden for de tidsintervaller, der er afsat. Så jeg er meget, meget tilfreds med, at der er afsat så mange penge til kræftområdet.