Socialsygeplejerske Steffen Scharfenberg, Holbæk Sygehus og hans kolleger i Slagelse, Køge og Nykøbing F. tager sig særligt af patienter, der er hjemløse, misbrugere eller på anden vis har sociale udfordringer.

Budget: DF vil give Steffen flere kolleger

Sjælland - 25. august 2020 kl. 16:05 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nok af ønsker til Region Sjællands budget 2021. Dansk Folkeparti vil blandt andet gerne have flere socialsygeplejersker, som der i dag er en af på hvert af de fire akutsygehuse. En af dem er Steffen Scharfenberg på billedet, der arbejder på Holbæk Sygehus.

- Vi vil gerne have to socialsygeplejersker på akutsygehusene, og der skal også være en socialsygeplejerske på Næstved og Roskilde Sygehuse, så socialt udsatte, psykisk syge og veteraner kan få bedre hjælp, siger Gitte Simoni (DF), der også slår et slag for mærkning af halalfrit mad på sygehusene og stillede krav om tolke til patienter, der ikke forstår læger med udenlandsk baggrund.

Budget i balance Planen har virket, lyder det fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S), for den hårde økonomiske opbremsning i 2018 gavner næste års økonomi i Region Sjælland.

Der er ikke udsigt til besparelser på budgettet i 2021, men kun lidt at rokke med.

I udgangspunktet kan de folkevalgte kun bestemme over 27,6 millioner kroner på anlægsbudgettet. De er endnu ikke øremærket til noget. Ellers er der navn på alle punkter i det 20 milliarder store budget.

Fakta Administrationen i Region Sjælland har fremlagt et forslag til budget-2021 med:

Mulighed for at prioritere ekstra anlæg (byggeri mv.) for 27,6 mio. kr.

Sundhedsbudgettet er disponeret helt op til udgiftsloftet på 18.736,4 mio. kr.´Det betyder, at politikere skal flytte penge fra en opgave til en anden, hvis de vil prioritere noget anderledes.

Regional udvikling (busser, tog, forurenede grunde mv.) er på 489,3 mio. kr., og er også disponeret helt.

Anlægsbudgettet er på 927,9 mio.kr. (inklusiv kvalitetsfondsbyggeri for 373,2 mio. kr. bl.a. Sjællands Universitetshospital)

I budgettet indgår også en bufferpulje på 80 mio. kr. til fx stigende medicinpriser. Administrationen i Region Sjælland har fremlagt et forslag til budget-2021 med: - Nye initiativer skal finansieres krone til krone i budgettet, advarer regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Men han glæder sig over at forhandle et budget, hvor opgaven ikke er at lukke et stort hul.

- Vi har et budget i balance, for den hårde opbremsning vi foretog i 2018 har virket. Regionsrådet ønskede at være på forkant, så vi ikke kommer i samme situation og lagde en økonomisk udviklingsplan. Det betyder, at vi kan gå i nul næste år, selv om vi har indarbejdet prioriteringer fx styrkelse af behandlingen af patienter med blodprop i hjernen, siger Heino Knudsen.

Regionernes ekstra udgifter under coronakrisen bliver i udgangspunktet dækket af staten.

- Krisen har haft stor betydning for patienter, borgere og vores ansatte. Den har også stor betydning for budgettet, vi ved, at vi bliver kompenseret i 2020. Men vi ved ikke, hvad der sker videre frem, lød det fra regionsrådsformanden.

Venstres Jacob Jensen lover, at partiet ville gå ind i forhandlingerne med positiv ånd:

- Men vi vil gå udgifterne igennem med tættekam. Jeg håber, at corona-udgifterne bliver dækket som lovet, for der er mange tusind patienter, der har fået udsat aftaler, behandlinger og operationer. Selv om der er gnavet godt ind på puklen, forventer vi også ekstraordinære ventelister i 2021.

Mange ønsker Adskillige partier talte på regionsrådsmødet mandag for at forbedre psykiatrien. Men der var også mange andre ønsker. Socialdemokratiet lægger blandt andet vægt på, at der skal findes en løsning for jernbane-renoveringer, i særdeleshed Østbanen.

Liberal Alliances Egon Bo mener, at Region Sjælland har brug for en privatpraktiserende radiolog, det vil sige en røntgenklinik, der kan aflaste sygehusene:

- I Region Hovedstaden er der 12 privatpraktiserende røntgenlæger, som yder en stor service til borgerne.

Østbanens slidte skinner dukker også op i de igangværende budgetforhandlinger i Region Sjælland.

De Konservatives Christian Wedell-Neergaard savner bedre mulighed for at sætte initiativer i gang.

- Det stiller os politikere i en dårlig situation, at der ikke er nogen frie driftsmidler. Det er bekymrende, for så vil vi skulle fodre hunden med dens egen hale, lyder det fra Christian Wedell-Neergaard.

- En af vores hovedknaster er den fortsatte rammebesparelse på omkring 30 millioner kroner, siger Bruno Jerup (EL), som prioriterer, at regionen skal bruge færre eksterne konsulenter:

- Man må stille sig spørgsmålet: Skal det her virkelig gennemføres, er det en analyse, vi kan gennemføre internt eller kan vi eventuelt ansætte nogen direkte til opgaven.

R: Hold igen De Radikale lægger vægt på, at de projekter, som allerede er sat i gang - men blev bremset af coronakrisen - skal komme ordentligt i mål.

- Vi har fokus på sikre gennemførelse af de forslag, der er indeholdt i budgettet for i år, bliver fulgt til dørs, for eksempel omlægning af kirurgisk aktivitet til træning, siger Anne Møller Ronex (R).