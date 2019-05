Efter klokken 20 er der ingen grund til længere at følge den grønne streg på Ringsted Sygehus, patienterne overnatter ikke længere på brystkirurgisk sengeafsnit. Foto: Thomas Olsen

Brystopererede kvinder sendes hjem samme dag

Sjælland - 03. maj 2019

Uanset om hele brystet skal fjernes, eller der »kun« skal fjernes en kræftknude i brystet, kan kvinder ikke længere overnatte på bryskirurgisk afdeling Ringsted Sygehus.

Når patienten er vågnet igen efter operationen, går turen hjem igen.

Afdelingen har siden 1. april lukket ned klokken 20 hver dag. I særlige tilfælde kan en kvinde dog overføres til plastikkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

- Vi screener patienterne før operationen og vurderer, om de forventes egnet til dagkirurgi. Når operationen er foretaget, tager vi igen stilling til, hvordan patienten reagerer på at have været bedøvet, om de er meget forkvalmede eller er meget smertepåvirkede. Hvis de har brug for det, bliver de kørt til Roskilde, forklarer oversygeplejerske Hanne Jakobsen.

For blot få år siden var de brystopererede typisk indlagt to-tre dage, men det har udviklet sig til kun en enkelt overnatning, for nu at blive dagkirurgi.

- Det er praksis på alle andre brystkirurgiske afdelinger i Danmark, undtagen på Herlev Hospital, og der er gode erfaringer med det, siger Karen Marie Ledertoug, der er ledende oversygeplejerske for plastikkirurgisk og brystkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital - i henholdsvis Roskilde og Ringsted.

Hun oplyser, at lukning af afdelingen i Ringsted mellem klokken 20 og 7 ikke har betydet afskedigelser.

- Vi har været forudseende og undladt at besætte vakante stillinger, siger den ledende oversygeplejerske.

Beslutningen om at gøre dagkirurgi har ikke været drøftet med politikerne i Region Sjælland, og formand for sygehusudvalget Annemarie Knigge (S) har derfor ingen kommentarer til sagen.

En af kritikerne af overgangen til dagkirurgi er overlæge Jørgen Kim Petersen.

- Patienterne har ikke et frit valg, det mener jeg, at de skulle have haft. Nu må de finde sig i at blive overflyttet til Roskilde, hvis de vel at mærke er dårlige, det er et skidt valg. Og de er slet ikke på afdelingen før klokken 16-18, for dagsprogrammet er meget presset. Det er ikke patientvenligt, og vi har ikke muligheden for at observere patienterne, siger han.

Fra patientorganisationen Dansk Brystkræft Organisation understreger formand Karen Sundbøll, at det er vigtigt, at patienterne informeres grundigt:

- Grundlæggende har ingen selvfølgelig brug for at være på sygehuset, hvis det ikke er nødvendigt. Men det er vigtigt, at der bliver taget hensyn til den enkeltes forhold. Når man får en kræftdiagnose, kommer man i forvejen i en choktilstand, siger hun.