Brystkræft-tjek udskydes fortsat: Over 13.000 sjællandske kvinders tjek udskudt

Sjælland - 10. august 2021

Region Sjælland har fortsat problemer med at få indkaldt kvinder mellem 50 og 69 år til brystkræftscreening til tiden.

I april kom det frem, at op imod 10.000 kvinder bosat i regionen ikke var blevet indkaldt inden for den nationale tidsfrist på maksimalt to år og tre måneder. I stedet har kvinderne i snit måttet vente to et halvt år på at blive indkaldt. Og ifølge nye tal fra udgangen af juli måned har i alt 13.162 kvinder i alderen 50-69 år fået besked om, at de ikke kan blive undersøgt inden for tidsfristen.

Det oplyser Region Sjælland til Sn.dk:

- Det er vi ikke tilfredse med. Man har sat et interval på to år og tre måneder mellem de her undersøgelser ud fra nogle lægefaglige vurderinger, så det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når vi ikke kan overholde intervallerne. Vi har sat en række initiativer i gang, og vores målsætning er, at vi har indhentet alle forsinkelser inden årets udgang, siger Carsten Varney, ledende overradiograf i Region Sjælland.

Hver femte stilling besat af vikarer Region Sjælland har i skrivende stund syv stillinger som mammografi-assistenter - svarende til hver femte stilling - som varetages af vikarer.

Regionen har forsøgt at få bugt med forsinkelserne ved at udvide screeningskapaciteten i regionens tre mammografi-busser, der kører rundt i regionen, samt regionens faste screeningsenhed på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Regionens ansatte har taget ekstra vagter, ligesom man har hyret vikarer blandt tidligere ansatte, fra vikarbureauer og fra landets øvrige fire øvrige regioner.

Initiativerne har betydet, at 82 procent af de kvinder, der ved udgangen af juli var blevet for sent indkaldt, i skrivende stund er blevet undersøgt.

Fakta om brystkræftscreeningerne Alle danske kvinder mellem 50 og 69 år indkaldes hvert andet år til en screening, der skal afklare, om deres bryster er raske, eller om de er ved at udvikle brystkræft.

I Region Sjælland blev 48.617 kvinder indkaldt til screening i 2020. 35.812 kvinder tog imod tilbuddet.

Ifølge Region Sjælland bliver cirka 3 ud af 100 scannede indkaldt til ekstra undersøgelser, fordi der opstår mistanke om brystkræft.

Ud af de tre får cirka én konstateret brystkræft.



Kilder: Region Sjælland og Danish Breast Cancer Group (DBCG)

- Planen og håbet er, at de initiativer, vi har sat i søen, betyder, at vi har indhentet alle forsinkelser inden årets udgang. Derfra har vi en permanent løsning klar, da vi har uddannet vores første hold af mammografi-assistenter, og så skulle vi gerne kunne overholde retningslinjerne derfra, siger Carsten Varney.

Formand: Er i gang med at indhente forsinkelser Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) forventer også, at regionens initiativer vil få bugt med forsinkelserne.

- Lige nu er vi faktisk i gang med at indhente forsinkelserne. Men det er klart, at vi ikke er i mål endnu, og vi vil holde fuldt fokus på området, indtil vi når i mål, siger Heino Knudsen.

Han tilføjer, at problemerne med at overholde ventetiderne inden for brystkræft ikke bare er et problem i Region Sjælland, men at alle fem regioner er udfordret:

- Det er et område, der er under et stort pres. Men jeg glæder mig over, at vores plan ser ud til at virke i forhold til at få forsinkelserne ned, siger Heino Knudsen.

Ny uddannelse Som tidligere omtalt her på Sn.dk gik en ny uddannelse til mammografi-assistent i luften mandag i sidste uge med 16 kursister på Professionshøjskolen Absalons campus i Næstved. Mammografi-assistenterne ventes uddannet inden udgangen af december måned.

I sommeren 2022 ventes en egentlig ny uddannelse til radiograf at slå dørene op hos Professionshøjskolen Absalon i Næstved.