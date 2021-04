Region Sjælland har gennem de senere år kæmpet med at overholde ventetiderne på kræftområdet. Tidligere var det ventetiden på kræftpakkerne, det kneb med, og senest ventetiden på brystkræftscreeninger, som alle kvinder mellem 50 ogf 69 år tilbydes. Nu skal ny efteruddannelse til screeningsassistent og på sigt regionens egen radiograf-uddannelse få gjort noget ved ventetiderne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Brystkræft: Ny uddannelse skal få ventetiden ned

Sjælland - 27. april 2021 kl. 06:11 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Mangel på hænder har betydet, at Region Sjælland for nylig måtte fortælle 5671 kvinder, at deres brystkræftscreeninger er blevet udskudt.

Men nu vil regionen uddanne sig ud af problemerne og sikre, at kvinderne får tilbudt screeninger inden for de maksimalt to år og tre måneder, som de nationale retningslinjer lægger op til.

Regionen vil oprette en ny screeningsassistent-uddannelse i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen mangler endnu det formelle godkendelses-stempel fra Sundhedsstyrelsen, men er så langt, at man er klar til slå dørene op efter sommerferien.

- Vi har lige nu syv stillinger, som er besat af vikarer. Det er et problem, som næsten alle regionerne har, men vi er i særlig grad presset lige nu. Får vi godkendelsen er det vores forventning, at vi kan have uddannet omkring 10 assistenter til jul, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S).

Hvis alt går efter planen: Første uddannede til jul Uddannelsen er en efter- og videreuddannelse af eksempelvis Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, og går alt efter planen kan de første screeningsassistenter være uddannede til jul.

Planerne, der blev godkendt af regionens forretningsudvalg på et møde mandag, rækker dog endnu videre.

Brystkræftundersøgelser i Region Sjælland Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes brystkræftscreeeninger inden for et interval på maksimalt to år og tre måneder.

Det tilbud tager cirka 40.000 ud af 43.000 kvinder i Region Sjælland, der har fået tilbuddet, imod hvert år.

5671 kvinder kunne imidlertid ikke nås inden for tidsfristen og har måttet vente i op til to et halvt år på deres screening, har vicedirektør på SUH Jesper Gyllenborg tidligere fortalt her i avisen.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse finder man kræft hos omkring seks af 1000 kvinder, der har fået foretaget brystkræftscreeniningerne.

Region Sjælland har gennem flere år kæmpet med at få hænder nok til brystkræft-området. Regionen har lige nu syv stillinger som screeningsassistenter, der er ubesatte. De tager sig typisk at massescreeninger for brystkræft.

Uddannelse i Næstved For regionen kæmper også med at have nok radiografer, der blandt andet kan tage sig af de mere omfattende brystkræft-undersøgelser i forbindelse med kræftpakker og konkrete mistanker om brystkræft. Også det problem vil regionen uddanne sig ud af.

- Vi ønsker at få lov til at oprette vores egen radiograf-uddannelse sammen med Absalon, hvor vi kan få lov til at uddanne de radiografer, som vi har behov for i vores sygehusvæsen, siger Heino Knudsen.

Skal ligge i Næstved Ifølge Daniel Bojsen, direktør for sundhedsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon, er det planen, at begge de nye uddannelser skal ligge på professionshøjskolens campus i Næstved.

- Uddannelsen til screeningsassistent kommer til at bestå af 10 uger på skolebænken og 10 uger i praktik, hvor de skal arbejde med mammografi-screeninger i samarbejde med radiografer, læger, sygeplejersker og øvrige sundhedspersonale, siger Daniel Bojsen, og fortsætter: - Der er umiddelbart lagt op til, at vi kan oprette et hold, der skal uddanne 10 fra Region Sjælland. Men uddannelsen oprettes i samarbejde med de fire andre regikoner. Så der kunne eksempelvis komme 10 yderligere kursister fra de andre regioner, hvis der er interesse for det. Men det er noget, der stadig skal ses på, tilføjer han.

Tanken er også, at en fremtidig radiograf-uddannelse skal ligge på Absalons campus i Næstved. Her sender man dog først en ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriet efter sommerferien. Håbet er studiestart i efteråret 2022.

- Vores uddannelsessted i Næstved har i forvejen mange andre sundhedsuddannelser, så det giver god mening at lægge det i et i forvejen sundhedsfagligt miljø. Men derudover er der selvfølgelig nogle specialkompetencer, som vi og regionen skal have hentet ind, siger Daniel Bojsen.